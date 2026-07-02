Kolejna awaria w VeloBanku. Czarna seria trwa

W VeloBanku doszło do kolejnej awarii. Klienci banku znów borykają się z problemami z dostępem do bankowości internetowej i mobilnej.

Kolejna awaria w VeloBanku 2 lipca 2026 roku

Od rana klienci VeloBanku zgłaszają w serwisie Downdetector problemy z poprawnym działaniem banku. Przez awarię nie jest możliwe zalogowanie się do bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej. W związku z tym nie można zrobić przelewu czy skorzystać z Blika.

Awaria w VeloBanku 2 lipca 2026 roku (źródło: Downdetector)

To już kolejna awaria w VeloBanku w ostatnim czasie. Poprzednia miała miejsce w poniedziałek, 15 czerwca 2026 roku, po tym, jak przeniesiono do VeloBanku klientów Citi Handlowego (VeloBank przejął jego część detaliczną w 2026 roku).

Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Początkowo bank nie wystosował żadnego oficjalnego komunikatu odnośnie tej awarii, ale teraz w aplikacji i na stronie do logowania w przeglądarce wyświetla się komunikat o niedostępności bankowości internetowej i mobilnej.