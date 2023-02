Ostatnie info przed premierą: oto specyfikacja OnePlus Pad

OnePlus ma przed sobą ważne ogłoszenie. Otóż nadchodzi pierwszy tablet tej firmy, a my właśnie dowiedzieliśmy się, czym będzie się charakteryzować.

OnePlus Pad – specyfikacja

Pierwszy tablet OnePlusa powinien być wyjątkowy. Ponieważ nasz serwis zaczynał przede wszystkim od opisywania nowości właśnie na rynku urządzeń mobilnych o większej przekątnej ekranu, nie ukrywamy, że OnePlus Pad pod pewnymi względami interesuje nas bardziej niż spodziewane smartfony o flagowej specyfikacji.

Producent niespecjalnie pilnuje swoich tajemnic, więc do sieci trafiły podstawowe dane o specyfikacji urządzenia, a także grafiki przedstawiające sprzęt – co prawda nie ukazujące go z każdej możliwej strony, ale dzięki nim wiadomo, czego się po nim spodziewać.

Jeśli dotychczas zebrane dane są dokładne, OnePlus Pad będzie działać na procesorze MediaTek Dimensity 9000. Nie jest to najnowsza propozycja chipsetu z Chin, ale też nie odstaje specjalnie od mocnych konkurentów pokroju Qualcomma Snapdragon 8 Gen 1 czy przygotowywanego na potrzeby Pixel Tablet Tensora G2.

W OnePlusie będziemy patrzeć na 11,6-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2,8K, odświeżany aż w 144 Hz. Pojedynczy, tylny aparat ma zyskać matrycę 13 Mpix, a przedni – 8 Mpix. Szczęśliwie więc producent nie uważa, że ma być to sprzęt do robienia zdjęć. Całość zasilać ma bateria o pojemności 9500 mAh z szybkim ładowaniem 67 W.

Klawiatura i rysik w postaci dodatków

Wideo promocyjne, które OnePlus umieścił na swoim profilu Weibo, ukazuje rysik i akcesorium w postaci klawiatury razem z gładzikiem.

Trudno stwierdzić, czy gadżety te będą dodawane do zestawów sprzedażowych, czy też trzeba będzie nabyć je osobno. Dobrze jednak, że producent pomyślał o oficjalnych dodatkach, dzięki czemu osoby chcące mieć pełen zestaw gadżetów ułatwiających obsługę i pracę na urządzeniu, nie będą zawiedzeni.

Premiera OnePlus Pad już we wtorek 7 lutego. Czekamy!