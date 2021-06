To cud, że usłyszeliśmy o premierze OnePlus Nord N200 5G, bo była taka cicha

Nowy OnePlus Nord N200 5G jest kolejnym smartfonem marki OnePlus, który został zaanonsowany bez ceregieli. Producent po prostu poinformował, że smartfon dołącza do jego oferty i wkrótce rozpocznie się jego sprzedaż. Nie jest to bowiem model, którym można się nazbyt chwalić.

OnePlus przyzwyczaił nas do tego, że jego smartfony oferują wyśrubowaną specyfikację i jeszcze do niedawna nazywane były „zabójcami flagowców” (na którego teraz mianowano realme GT). Producent coraz bardziej zagospodarowuje jednak nieflagowe półki, chcąc zwiększyć swoje udziały w segmentach rynku, które wcześniej omijał szerokim łukiem. OnePlus Nord N200 5G nie jest modelem, którym można się chwalić na prawo i lewo, bo chociaż wygląda bardzo atrakcyjnie, to pod względem parametrów „szału nie robi”.

Specyfikacja OnePlus Nord N200 5G

Smartfon ma przede wszystkim za zadanie dać swoim właścicielom dostęp do sieci piątej generacji, aczkolwiek wyposażono go w raczej dość przeciętny procesor Qualcomm Snapdragon 480 z modemem 5G, przeznaczony do budżetowych konstrukcji. To jednak i tak ogromny krok naprzód, ponieważ OnePlus Nord N100 nie wspiera technologii 5G.

źródło: OnePlus

Na pokładzie smartfona znajdują się również 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD. Specyfikacja OnePlus Nord N200 5G obejmuje też wyświetlacz LCD IPS o przekątnej 6,49 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 90 Hz.

Smartfon odda swoim właścicielom do dyspozycji także aparat o rozdzielczości 16 Mpix do selfie i rozmów wideo oraz 13 Mpix na panelu tylnym, któremu towarzyszą sensor 2 Mpix do zdjęć makro i 2 Mpix matryca monochromatyczna, pomocna przy zdjęciach portretowych. OnePlus Nord N200 5G będzie dostępny w tylko jednej wersji kolorystycznej, nazwanej przez producenta Blue Quantum.

Trzeba jeszcze wspomnieć, że specyfikacja OnePlus Nord N200 5G obejmuje również czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość zasila akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 18 W.

Cena OnePlus Nord N200 5G, dostępność

Cena OnePlus Nord N200 5G została ustalona w Stanach Zjednoczonych na 239,99 USD (równowartość ~900 złotych), natomiast w Kanadzie na 319,99 CAD (~980 złotych). Sprzedaż smartfona ma się rozpocząć 25 czerwca 2021 roku.