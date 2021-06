Wyciekła specyfikacja OnePlus Nord 2. Smartfon skradnie serce niejednego klienta

Już dziś, za kilka godzin, OnePlus zaprezentuje nowy smartfon OnePlus Nord CE. Wkrótce do oferty producenta dołączą również modele OnePlus Nord N200 5G (skierowany na rynek amerykański) oraz OnePlus Nord 2. Ten ostatni zapowiada się bardzo obiecująco. Do sieci wyciekła duża część jego specyfikacji, więc wiemy, czego się po nim spodziewać.

Data premiery tego modelu wciąż nie jest znana, ale mówi się, że może zadebiutować w lipcu 2021 roku, czyli rok po swoim poprzedniku. Do jego oficjalnej prezentacji pozostało zatem niewiele czasu, więc nie dziwi, że w sieci pojawiła się już specyfikacja OnePlus Nord 2.

Wyciekła specyfikacja OnePlus Nord 2

Według nieoficjalnych doniesień, OnePlus Nord 2 zostanie wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz oraz ekranowym czytnikiem linii papilarnych. W tej kwestii nie będzie się zatem wiele różnił od OnePlus Nord, bowiem model ten ma ekran o identycznych parametrach i tylko minimalnie większej przekątnej (6,44 cala).

Jednocześnie mówi się też, że smartfon zaoferuje aparat o rozdzielczości 32 Mpix do selfie i rozmów wideo. Doniesienia nie mówią o bardziej rozbudowanej konfiguracji, a trzeba przypomnieć, że poprzednik ma dwa aparaty na przodzie – obok 32 Mpix również 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Czy w OnePlus Nord 2 zabraknie tego drugiego? Na tę chwilę nie mamy co do tego pewności.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Więcej (zauważalnych) zmian zajdzie natomiast w przypadku akumulatora i procesora, a także aparatu na panelu tylnym. Specyfikacja OnePlus Nord 2 ma bowiem obejmować baterię o pojemności 4500 mAh (vs 4115 mAh) oraz procesor MediaTek Dimensity 1200 ze zintegrowanym modemem 5G (vs Qualcomm Snapdragon 765G 5G).

Jeżeli natomiast chodzi o aparat, to na tyle OnePlus Nord 2 znaleźć się mają główny o rozdzielczości 50 Mpix, ultraszerokokątny z matrycą 8 Mpix i czujnik 2 Mpix. Szczególnie pierwszy zapowiada się bardzo obiecująco – niewykluczone, że OnePlus sięgnie po sensor Sony IMX766, który trafił do flagowców z serii OnePlus 9.

Jednocześnie pojawiły się również informacje o cenie OnePlus Nord 2. W Chinach smartfon podobno ma kosztować ~2000 juanów (równowartość ~1120 złotych), jednak trudno przewidzieć, jak będą wyglądać ceny na innych rynkach. A model ten ma być dostępny w dwóch konfiguracjach: z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej oraz z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej.