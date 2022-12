OnePlus zaprezentuje swoją pierwszą klawiaturę mechaniczną!

Większości z nas chiński producent OnePlus kojarzy się raczej ze smartfonami. Okazuje się jednak, że w ramach współpracy ze znaną na scenie klawiatur mechanicznych marką, wydany zostanie wspólny produkt w tej kategorii.

OnePlus Featuring, a wraz z nim – klawiatura

Z okazji dziewiątej rocznicy powstania marki OnePlus, powstała właśnie platforma OnePlus Featuring, której celem jest tworzenie produktów z aktywnym udziałem klientów w całym procesie. Producent chce tworzyć innowacyjny sprzęt, który przede wszystkim spełni oczekiwania odbiorców.

Jako produkt inauguracyjny (wybrany z resztą przez fanów marki w ankiecie), OnePlus postanowił ogłosić klawiaturę mechaniczną. Ta ma być produkowana we współpracy ze znaną wśród entuzjastów marką Keychron, która od lat zajmuje się tworzeniem wysokiej jakości sprzętu. Ponadto dowiadujemy się, że będzie to model pozwalający na pełną kustomizację.

To świetne wieści, szczególnie dla pasjonatów. Oznacza to bowiem, że coraz więcej dużych firm, niekoniecznie powiązanych z branżą peryferiów, widzi potencjał w klawiaturach. To z kolei przełoży się na jakość, gdyż im większa konkurencja, tym bardziej innowacyjne i dobre produkty będą musiały się pojawiać, aby zwrócić na siebie uwagę potencjalnych odbiorców.

To z resztą nie pierwszy raz, gdy firma zajmująca się czymś zupełnie innym, nagle postanawia wydać swoją klawiaturę. Niedawno zrobił tak MOONDROP – chiński producent słuchawek, a z kolei Xiaomi od dawna ma w swojej ofercie kilka klawiatur mechanicznych, które w mojej skromnej opinii są warte uwagi.

To tylko czubek góry lodowej

Niestety chiński producent nie zdradził na razie żadnych innych szczegółów. Wiemy natomiast, że 15 grudnia dowiemy się czegoś więcej o nadchodzącej klawiaturze. Być może będzie to nawet zapowiedź ujawniająca pełną specyfikację, wygląd, cenę i datę wprowadzenia do sprzedaży? Miejmy taką nadzieję.

Na tym jednak Chińczycy zdecydowanie nie poprzestaną. Wiemy już, że 12 grudnia zadebiutuje OnePlus Monitor. Wygląda więc na to, że firma ta chce próbować swoich sił w różnych sektorach branży technologicznej i może nawet stworzyć w ten sposób coś na wzór swojego własnego, rozwiniętego ekosystemu.

Osobiście chciałbym zobaczyć współpracę z jakimś znanym producentem sprzętu audio i wydanie słuchawek wokółusznych. Do tej pory chińczycy woleli bowiem skupić się na słuchawkach TWS, ale moim zdaniem rynek większych modeli bardzo by zyskał na powiewie świeżości.

A Wy, jaki produkt w ramach OnePlus Featuring chcielibyście zobaczyć?