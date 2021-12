Nowe słuchawki OnePlusa jeszcze w tym tygodniu pojawią się w Europie

Nie minęły nawet pełne dwa miesiące od chińskiej premiery, a słuchawki OnePlus Buds Z2 na dniach zadebiutują w Europie. Jeżeli firma nie przesadzi z ceną, to może będą to twoje następne słuchawki.

OnePlus Buds Z2 to godny następca swoich poprzedniczek

O ile nowe słuchawki nie różnią się wyglądem od OnePlus Buds Z, o tyle w środku znajdziemy dużo usprawnień. Po pierwsze, Buds Z2 posiadają większe, 11 milimetrowe przetworniki. Dorzucono również trzeci mikrofon do każdej słuchawki, co wspólnie z funkcją aktywnej redukcji szumów, oferuje wyciszenie na poziomie 40 decybeli.

Jeżeli dodatkowo jesteście posiadaczami smartfona korzystającego z nakładki ColorOS 12, to z pewnością ucieszy was fakt, że OnePlus Buds Z2 przy takiej kombinacji skorzystają z technologii Dolby Atmos.

Źródło: OnePlus

Za stabilność połączenia odpowiada Bluetooth w wersji 5.2. Dodatkowo, OnePlus Buds Z2 uzyskują opóźnienia poniżej 100 milisekund, co z pewnością docenią osoby, które dużo czasu spędzają przy grach oraz oglądaniu filmów w słuchawkach. Sprzęt otrzymał klasę wodoodporności IP55 i wraz z etui powinien grać około 38 godzin lub 27 godzin jeżeli zdecydujemy się korzystać z ANC.

Liczymy na atrakcyjną cenę

Oczywiście, specyfikacja nic nie znaczy, jeżeli cena jest nieadekwatna do parametrów. W Chinach OnePlus Buds Z2 wyceniono na 399 juanów, co daje w przybliżeniu kwotę 258 złotych. Poprzednik, OnePlus Buds Z, kosztował oficjalnie na start w Polsce 269 złotych. Firma wyceniła wtedy w Chinach urządzenie na 399 juanów, co oznacza, że OnePlus Buds Z2 będą kosztować tyle samo, co poprzednik lub okażą się niewiele droższe.

Są oczywiście dwa sposoby, aby kupić słuchawki w niższej cenie. Pierwszym z nich jest przynależność do Red Cable Club, programu lojalnościowego OnePlusa, który niedawno pojawił się w Europie. Najniższy próg, zależny od tego, jak dużych zakupów dokonujemy bezpośrednio u producenta, zakłada obniżenie ceny o 10 procent. Najwyższy poziom to aż 50 procent zniżki.

Drugim sposobem jest konkurs, podczas którego będziemy mogli wygrać parę słuchawek OnePlus Buds Z2. Zabawa odbędzie się w dniu premiery, 16 grudnia, o godzinie 14:30 na oficjalnym instagramie firmy.