OnePlus 9E to smartfon, którego miało nie być. Uwielbiam takie niespodzianki

Przecieki i nieoficjalne doniesienia mają to do siebie, że nie zawsze się potwierdzają. Nie musi to jednak oznaczać, że zostały wyssane z palca – czasami producenci niespodziewanie zmieniają plany i niektóre informacje się dezaktualizują. Teraz okazuje się, że jednak będzie trzeci smartfon z serii OnePlus 9 – model OnePlus 9E.

OnePlus jest dość nieobliczalną firmą. Wiemy, że plany się zmieniają, ale producent ma to do siebie, że często powtarza jakąś deklarację przez kilka lat, aż w końcu uznajemy to za pewnik, by nagle niespodziewanie zmienił zdanie o 180°. Tak było na przykład z podejściem do smartfonów z innych półek niż flagowa.

Będą trzy smartfony z serii OnePlus 9, w tym OnePlus 9E, którego miało nie być

Doniesienia na temat kolejnej generacji flagowców marki OnePlus pojawiają się już od jakiegoś czasu. Według jednych z pierwszych, w skład serii OnePlus 9 miały wejść trzy smartfony, aczkolwiek nie wiadomo było, czy ten trzeci zadebiutuje wraz z modelem podstawowym i drugim z dopiskiem „Pro” w nazwie, czy okaże się OnePlus 9T, który będzie miał premierę dopiero w drugiej połowie 2021 roku.

Dość szybko zostały one jednak zanegowane, więc przestaliśmy spodziewać się trzeciego smartfona z serii OnePlus 9. Tymczasem, niewiele później, okazuje się, że trzeci smartfon ostatecznie się pojawi i będzie się nazywał OnePlus 9E. I tym razem wydaje się to wielce prawdopodobne, jako że doniósł o tym jeden z najbardziej wiarygodnych informatorów, Max Jambor.

Niestety, nie wiadomo jeszcze, co zaoferuje OnePlus 9E i jak będzie pozycjonowany w stosunku do modeli OnePlus 9 i OnePlus 9 Pro, a możliwości jest sporo – może na przykład być czymś na kształt Samsunga Galaxy S10e lub iPhone 12 Mini, bo wydaje się, że producenci powinni zareagować na premierę tego ostatniego. A przynajmniej mówi się, że zrobi to na przykład Sony.

Czekamy zatem z niecierpliwością na pierwsze informacje na temat OnePlus 9E. Ja nie mogę się doczekać.