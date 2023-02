OnePlus zapowiada smartfon z wyjątkowymi „pleckami”

Czyżby Nothing Phone (1) zapoczątkował modę na plecki smartfonów z świecącymi się elementami? Niewykluczone, że tak. OnePlus właśnie zapowiedział koncepcyjny smartfon, który zdecydowanie ma wyróżniające się tył obudowy.

OnePlus 11 Concept – intrygująca zapowiedź

Oczywiście znajdziemy już na rynku smartfony, które wyposażone są w różne elementy świecące na obudowie. Do niedawna jednak kojarzyło mi się to głównie z gamingowymi modelami, ale Nothing Phone (1) to zmienił. Producent pokazał, że można stworzyć ciekawe plecki z podświetleniem w smartfonie, który raczej stawia na elegancję i dotarcie do szerszej grupy odbiorców niż tylko gracze.

Oczywiście zdecydowanie za wcześnie, aby mówić, że podświetlane plecki w smartfonach staną się niebawem obowiązującą modą, ale najwidoczniej OnePlus postanowił zainspirować się wspomnianym Nothing Phone (1). Otóż firma właśnie zapowiedziała OnePlus 11 Concept, czyli smartfon koncepcyjny, który na pierwszych „zajawkach” zwraca uwagę podświetlanym wzorem umieszczonym z tyłu obudowy.

Warto mieć tutaj na uwadze, że model OnePlus 11 został zaprezentowany już wcześniej. Co więcej, możecie już przeczytać jego recenzję na Tabletowo.pl. Mówimy tutaj o naprawdę ciekawym urządzeniu, aczkolwiek mającym lekkie niedociągnięcia. Czym więc ma być model 11 Concept? Trudno na ten moment powiedzieć.

Nietypowy smartfon może zostać pokazany już niebawem

Owszem zobaczyliśmy pierwsze grafiki, które zapowiadają opisywany smartfon. Tylko, że producent nie podał żadnych konkretnych szczegółów. Smartfon ma zostać pokazany na zbliżających się targach Mobile World Congress (MWC) w Barcelonie i może być tylko pokazem możliwości firmy lub zapowiedzią technologii, które zobaczymy dopiero w niedalekiej przyszłości. Otóż nie brakuje głosów, że będzie to tylko koncept, który nie trafi do sprzedaży na rynek konsumencki.

Najpewniej dopiero podczas MWC poznamy więcej informacji na temat zapowiedzianego smartfona. Należy oczekiwać, że OnePlus pochwali się jego wyglądem, unikatowymi funkcjami z podświetlanymi pleckami na czele, a możliwe, że również potężną specyfikacją.

Oczywiście byłoby naprawdę miło, gdyby jednak urządzenie trafiło do sprzedaży i okazało się faktycznie wyjątkowe. Obecnie jednak nie nastawiałabym się na to, ale warto poczekać do targów MWC. W końcu może producent szykuje dla nas naprawdę dużą niespodziankę.