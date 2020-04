Oficjalna premiera MIUI 12 już za kilka dni

Od premiery chińskiej wersji MIUI 11 minęło zaledwie siedem miesięcy, natomiast wydania dla urządzeń na pozostałych rynkach sześć. Co prawda mówiło się, że Xiaomi pracuje już nad MIUI 12, lecz nie spodziewaliśmy się, że zostanie ono zaprezentowane tak szybko. Producent oficjalnie poinformował, że zamierza je zaanonsować za kilka dni. Wraz z najnowszą odsłoną nakładki zadebiutuje nowy smartfon Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G.

Zapowiedź premiery MIUI 12

Z dotychczasowych doniesień na temat MIUI 12 wynika, że Xiaomi zdecydowało się przede wszystkim na „wygładzenie” i uproszczenie interfejsu – zrzuty ekranu, które do tej pory wyciekły do sieci, nie zwiastują większych zmian funkcjonalnych, a jedynie głównie wizualne i nieco inne rozmieszczenie różnych elementów na ekranie. Wątpliwe jednak, aby producent nie pokusił się o dodanie jakichkolwiek istotnych zmian, ponieważ nowe oznaczenie do czegoś zobowiązuje.

Niestety, na tę chwilę nie wiemy zbyt wiele na temat MIUI 12. I nie mamy za dużo czasu, aby uzupełnić naszą wiedzę, ponieważ nowe wydanie autorskiego interfejsu Xiaomi zostanie zaprezentowane już 27 kwietnia 2020 roku, czyli w najbliższy poniedziałek. Oczywiście najpierw w wersji dla Chin, a dopiero później dla urządzeń sprzedawanych w innych krajach.

Zapowiedź premiery Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G

Pierwszym smartfonem z fabrycznie wgranym MIUI 12 będzie Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G, który (w maju) do Europy trafi jako Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Mamy pewność, że model ten będzie dostępny również w Polsce, ale niektórzy być może zdecydują się zamówić chińską wersję, ponieważ zaoferuje ona większe możliwości fotograficzne niż wariant przeznaczony na Stary Kontynent.

Xiaomi opublikowało bowiem dwie zapowiedzi Mi 10 Youth Edition 5G, które ujawniają, że aparat w tym smartfonie zostanie uzbrojony w obiektyw o budowie peryskopowej, dzięki któremu możliwe będzie uzyskanie nawet 50x zoomu cyfrowego. Specyfikacja aparatu Xiaomi Mi 10 Lite 5G nie jest znana, ale z udostępnionych przez producenta grafik wynika, że model ten nie zaoferuje takiego elementu.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G będzie też dostępny w nieco innych wersjach kolorystycznych niż Xiaomi Mi 10 Lite 5G (bardziej „kolorowych”, bowiem – jak tłumaczy producent – „młodość jest kolorowa”).

Źródło: Xiaomi Weibo

