Promocja na słuchawki Galaxy Buds 2. Prawie 300 złotych wraca do Ciebie

Słuchawki to przydatna rzecz. I chociaż przewodowe wracają do łask, to bezprzewodowe wciąż cieszą się ogromną popularnością wśród klientów. Ponownie nadarza się okazja, żeby jedne z nich kupić taniej. Samsung przygotował bowiem promocję na model Galaxy Buds 2.

Promocja na słuchawki Samsung Galaxy Buds 2

Aktualnie słuchawki Galaxy Buds 2 kosztują w sklepach od 559 złotych (aczkolwiek w dużej części oficjalnych partnerów Samsunga trochę więcej – 649 złotych). Dzięki najnowszej promocji producenta możecie jednak odzyskać część wydanych pieniędzy. I to naprawdę sporo, bo aż 270 złotych.

Klienci mogą otrzymać 270 złotych zwrotu po zakupie słuchawek Galaxy Buds 2 (źródło: Samsung)

Lista partnerów handlowych, u których należy kupić słuchawki, aby móc otrzymać zwrot, jest długa, ale wymienimy tutaj Avans.pl, OleOle.pl i Electro.pl, bowiem właśnie w nich Galaxy Buds 2 kosztują 559 złotych, tj. są najtańsze (według informacji z porównywarek cenowych). Po otrzymaniu zwrotu w wysokości 270 złotych ostatecznie wyjdzie za nie zaledwie 289 złotych – to oferta, obok której trudno przejść obojętnie.

A skoro o przechodzeniu mowa, to mamy dla Was pro tip: jeżeli przejdziecie na stronę jednego z ww. przez nas sklepów przez witrynę letyshops, otrzymacie dodatkowy zwrot zapłaconej za słuchawki kwoty. Co ważne, zostanie on naliczony od kwoty przed zwrotem od Samsunga. Dzięki cashbackowi w Waszych portfelach zostanie jeszcze więcej pieniędzy.

Jak otrzymać zwrot po zakupie słuchawek Samsung Galaxy Buds 2?

Po pierwsze, oczywiście, musicie kupić słuchawki w okresie od 13 do 26 czerwca 2022 roku u wybranego partnera handlowego. Ich pełna lista znajduje się w załączonym poniżej regulaminie, ale wymieniliśmy Wam sklepy, w których aktualnie są one dostępne w najniższych cenach. Nie możemy jednak dać Wam gwarancji, że ich cena nie zmieni się w ww. sklepach do końca trwania promocji Samsunga.

Po zakupie słuchawek Galaxy Buds 2 należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie Samsunga – jest na to czas do 3 lipca 2022 roku. W formularzu trzeba załączyć m.in. zdjęcie lub skan dowodu zakupu, zdjęcie opakowania (kartonowego pudełka) po produkcie z widocznym na zdjęciu miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym i zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Samsung w ciągu 14 dni kalendarzowych przeleje 270 złotych zwrotu na wskazane przez Was konto bankowe (które też trzeba podać w formularzu rejestracyjnym). Jedna osoba może otrzymać tylko jeden zwrot.

Regulamin promocji „Czerwcowa promocja cashback – kup Galaxy Buds2 i zyskaj zwrot 270 zł” (PDF)