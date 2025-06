Mała niespodzianka: Xiaomi TV Stick 4K 2. generacji pojawił się w sprzedaży

Niespodziewanie, jeszcze bez oficjalnej zapowiedzi Xiaomi TV Stick 4K 2 gen. zadebiutował w jednym ze sklepów. Na pokładzie m.in. wydajniejszy procesor.

Co oferuje Xiaomi TV Stick 4K 2. generacji?

Pod koniec marca tego roku do sprzedaży trafił Xiaomi TV Box S 3. generacji. Urządzenie doczekało się kilku ważnych usprawnień względem poprzednika, aczkolwiek producent wciąż z uporem stawia na nieco zbyt skromne 2 GB RAM. Natomiast teraz do urządzeń Xiaomi, które można podłączyć do telewizora, dołącza druga generacja całkiem udanego Xiaomi TV Stick 4K.

Jak już wspomniałem, sprzęt nie został jeszcze zapowiedziany przez producenta. Jest już jednak sprzedawany na Aliexpress przez sklep 70mai-Goldway, który może pochwalić się dużą liczbą pozytywnych opinii. Sugeruje to, że faktycznie mamy do czynienia z prawdziwym Xiaomi TV Stick 4K 2. generacji.

Jak informuje Notebookcheck, dokładny model procesora nie jest podany – specyfikacja wspomina tylko o czterordzeniowym układzie wykonanym w procesie 6 nm. Pojawia się jednak wzmianka o układzie graficznym ARM G310 V2. Wypada zauważyć, że to samo GPU znalazło się w Amlogic S905X5M, czyli chipie znanym z Xiaomi TV Box S 3. generacji. Sugeruje to, że oba urządzenia korzystają z tego samego układu, co jest jak najbardziej prawdopodobnym scenariuszem.

Xiaomi TV Stick 4K 2. generacji to jeszcze 2 GB RAM, 8 GB przestrzeni na aplikacje i dane, WiFi 6, Bluetooth 5.2 oraz obsługa Dolby Vision, HDR 10+, Dolby Atmos czy DTS-X. Niestety, producent wciąż pozostał przy microUSB, więc nadal nie dostajemy USB-C. Całość działa pod kontrolą Google TV.

Xiaomi TV Stick 4K 2. generacji – cena i dostępność

Urządzenie zostało wycenione na 193,85 złotych, a dostawa przewidywana jest między 5 a 12 lipca. Oczywiście, gdy ktoś ma jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące tej oferty, to jak najbardziej powinien poczekać z kupnem Xiaomi TV Stick 4K 2. generacji.

Niewykluczone, że sprzęt już niebawem zostanie oficjalnie ogłoszony przez producenta. Należy też spodziewać się jego debiutu w popularnych marketach z elektroniką.