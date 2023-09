Nowe AirPods Pro (2. generacji) z długo wyczekiwaną funkcją!

Jesteśmy na świeżo po konferencji Apple, podczas której poznaliśmy kilka nowych sprzętów, a także długo wyczekiwane funkcje. Jedna z nich zawita do AirPods Pro (2. generacji) – razem z nowymi wrażeniami dźwiękowymi (w pakiecie z iOS 17).

AirPods Pro (2. generacji) z ładowaniem na USB-C

Powiedzieć, że osoby posiadające jedynie AirPodsy, bez iPhone’ów czy iPadów, irytowały się dotychczas na dedykowany kabel do ładowania, to jak nic nie powiedzieć (tak, jestem jedną z tych osób). Teraz się to jednak zmieni, ponieważ Apple zaprezentował wreszcie AirPods Pro (2. generacji) z opcją ładowania za pomocą USB-C (MagSafe). To długo wyczekiwana funkcja, która z pewnością ucieszy wielu użytkowników. Dzięki temu jedne z najpopularniejszych słuchawek na świecie będą jeszcze lepsze.

Oprócz tego AirPods Pro (2. generacji) nadal mają zapewniać wysoką jakość dźwięku (co dodatkowo zostanie ulepszone w iOS 17), a także nawet dwukrotnie lepszą aktywną redukcję szumu niż poprzednik. Co więcej, firma z Kalifornii postarała się o jeszcze lepszy dźwięk przestrzenny oraz więcej rozmiarów końcówek dousznych.

Dla wielu osób to ładowanie za pomocą USB-C będzie jedną z najważniejszych nowości w tych słuchawkach, ale nie można nie wspomnieć także o dodatkowej odporności na kurz i pot, czy bezstratnym dźwięku (z Apple Vision Pro). Aby móc korzystać z ładowania na USB-C, trzeba te słuchawki zamówić z etui ładującym MagSafe. Preorderowe zamówienia można składać już teraz, a w sklepach będą dostępne od 22 września.

Tak prezentują się nowe słuchawki AirPods Pro (2. generacji) – źródło: Apple.com

USB-C daje wiele możliwości

Apple zadbało o ciekawe rozwiązania w ramach własnego ekosystemu i posiadając iPhone 15 (w zwykłej wersji, Plus, Pro i Pro Max) można ładować nowe AirPodsy. Mając te smartfony skorzystacie też z bezstratnego dźwięku oraz Adaptive Audio i Conversation Awareness.

Kalifornijska firma zapewnia także, że na jednym ładowaniu można słuchać do nawet 6 godzin (czyli w sumie tyle samo co w AirPods 3. generacji oraz o godzinę więcej niż w AirPods 2. generacji). To dobry wynik, ale aż o ponad 3-krotnie gorszy niż w przypadku AirPods Max.

AirPods Pro (2. generacji) zamówicie na oficjalnej stronie Apple. Obecna cena to 1299 złotych, a dostawa zaplanowana została na dni 22.09-25.09 (i jest darmowa).

Co więcej, Apple zadbało także o bezpłatną personalizację w postaci graweru (o ile takowy w ogóle będziecie chcieli).