Nowymi odkurzaczami Philipsa sprzątniesz szybciej i dokładniej

Na polskim rynku debiutują dwa nowe odkurzacze Philips. Ich technikalia i funkcjonalność są podobne, jednak pewna czynność została przemyślana zupełnie inaczej.

Nowe odkurzacze pionowe w portfolio Philips – co oferują modele PowerUp IQ 70 oraz PowerUp IQ 80?

Philips zaanonsował dwa nowe modele odkurzaczy bezprzewodowych – PowerUp IQ 70 oraz PowerUp IQ 80. Jedną z głównych cech charakterystycznych dla tych urządzeń jest opatentowana elektroszczotka 360º wyposażona w elementy V-Shape. Producent deklaruje, że dzięki takiemu rozwiązaniu brud jest zbierany ze wszystkich kierunków – zarówno podczas przejazdów do przodu, do tyłu oraz na boki – a codzienne sprzątanie wymaga mniej powtórzeń.

Zarówno Philips PowerUp IQ 70, jak i PowerUp IQ 80, oferują moc ssania do 265 AW i są wspierane inteligentnymi technologiami. Jedną z nich jest Dust IQ, która odpowiedzialna jest za wykrywanie rodzaju powierzchni i poziomu zabrudzenia, a następnie dostosowania do niej pracy urządzenia. Dodatkowym wsparciem użytkownika jest LED-owe podświetlenie, wspomagające dostrzeganie cząstek kurzu i przeoczonych fragmentów podłogi.

Philips PowerUp IQ 70 i IQ 80 | fot. Philips

Oba modele mają także elastyczną rurę ułatwiającą dotarcie do trudniej dostępnych powierzchni np. pod meblami. Urządzenia oferują też rozwiązanie zapobiegające splątaniu włosów wokół wałka, a filtr HEPA zatrzymuje drobny pył i alergeny. Zgodnie z deklaracją producenta, wymienne akumulatory nowych odkurzaczy mają zapewnić do 100 minut pracy w trybie Eco.

Philips PowerUp IQ 70 i IQ 80 | fot. Philips

Modele Philips PowerUp IQ 70 i PowerUp IQ 80 sprawdzą się nie tylko w odkurzaniu „na sucho”, gdyż oba sprzęty oferują funkcję mopowania. W przypadku PowerUp IQ 70 urządzenie ma dołączany moduł Aqua do mycia podłóg.

PowerUp IQ 80 pozwala natomiast na jednoczesne odkurzanie i mopowanie twardych powierzchni w czasie jednego przejazdu po podłodze. Jest to możliwe za sprawą końcówki DualScrub Aqua, łączącej odkurzanie z aktywnym mopowaniem dwoma padami z mikrofibry obracającymi się z prędkością do 200 obrotów na minutę.

Philips PowerUp IQ 80 | fot. Philips

Philips PowerUp IQ 70 i PowerUp IQ 80 – cena i dostępność nowych odkurzaczy

Oba nowe odkurzacze Philips PowerUp IQ 70 oraz PowerUp IQ 80 zadebiutowały na polskim rynku i są dostępne w wybranych sieciach handlowych. Ich ceny prezentują się następująco:

Philips PowerUp IQ 70 – 2599 złotych, obecnie w promocji za 2129 złotych,

Philips PowerUp IQ 80 – 3299 złotych, obecnie w promocji za 2779 złotych.

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