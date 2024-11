Dzięki tym naklejkom namierzysz swój sprzęt w największych ciemnościach

Dziś nieco zazdroszczę właścicielom iPhone’ów czy Steam Decka. Nie dlatego, że mają ciekawy sprzęt, ale tego, że mogą zamówić sobie nowe naklejki Dbrand Circuit Board na swoje urządzenia.

To nie są typowe naklejki Dbrand

Dbrand Circuit Boad to projekt opracowany wspólnie z popularnym amerykańskim YouTuberem technologicznym, Linus Tech Tips. Kooperacja poskutkowała wprowadzeniem do sprzedaży trzech różnych serii naklejek – Glow in the Dark, Short Circuit i Dark Circuit.

Elementem wspólnym wszystkich wariantów jest wzór przypominający płytkę drukowaną. Według firmy nie są to losowe linie i prostokąty, a układ, który nieźle imituje prawdziwy druk PCB. Całość została wykonana w trójwymiarze – widoczne ścieżki i chipy są zatem nieco uwypuklone względem „płytki” i wyczuwalne pod palcem.

Co się natomiast tyczy funkcji świecenia w ciemności, Dbrand z przykrością uświadamia na swojej oficjalnej stronie, że nie mogło zastosować w tym celu uranu. Zamiast tego postawiono na winyl fosforyzujący. Ciekawostką jest fakt, że do każdego zamówienia na start producent dorzuca latarkę UV o długości fali 365 nm, dzięki czemu w każdej chwili można „naładować” materiał w ciągu kilku sekund.

Niestety nie wiadomo, jak duże są zapasy firmy – latarki o podobnych parametrach możecie kupić w Polsce na serwisach aukcyjnych w cenie zaczynającej się od 45 złotych.

Dla antyfanów świecących sprzętów

Jeżeli jednak uważacie, że smartfon zdradzający swoje położenie w nocy to nie Wasz styl, Dbrand ma dla Was dwie alternatywy – Short Circuit i Dark Circuit. Pierwsza z nich opiera się na białych ścieżkach z pomarańczowym tłem, natomiast drugi wariant jest domieszką czarnego z jeszcze większą ilością czerni z tyłu.

Lista kompatybilnych urządzeń na oficjalnej stronie obejmuje m.in. ostatnie generacje iPhone’ów oraz MacBooków, serię Samsung Galaxy S24 i Galaxy S23, Asus ROG Ally X, Steam Decka czy sprzęty Microsoft Surface Pro. W niektórych przypadkach możecie wybierać pomiędzy naklejką, którą przykleja się bezpośrednio na urządzenie lub etui z ochronnym rantem wokół ramek z naklejką.

Ceny zaczynają się od 24,99 dolarów (równowartość ~100 złotych), a wysyłka do Polski kosztuje 7,95 dolarów (~32 złote). Przy zamówieniu za co najmniej 80 dolarów (~330 złotych) możecie liczyć na darmową przesyłkę.