Obowiązkowe e-faktury opóźnione. I to znacznie

O obowiązkowych e-fakturach wiemy już od przeszło roku, kiedy to jeszcze poprzedni rząd przegłosował ustawę o obowiązku ich wprowadzenia. Po zmianie władzy, nowi rządzący głosowali za nowelizacją, która… opóźnia wprowadzenie obowiązkowych e-faktur.

Obowiązkowe e-faktury będą. Tyle że później

System KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur, to narzędzie, które ma odpowiadać za przepływ milionów dokumentów finansowych pomiędzy przedsiębiorstwami. Współtworzony przez Ministerstwo Finansów ma podobno jeszcze trochę błędów i nie jest gotowy na masowe przetwarzanie faktur. Sygnały płynące od przedsiębiorców do ministerstwa również były negatywne, dlatego rząd przegłosował nowelizację do ustawy, która nakłada obowiązek na tworzenie e-faktur.

Pierwotnie obowiązek miał wejść od 1 lipca tego roku i wszystkie firmy miały już korzystać z KSeF. Tak się jednak nie stanie, ponieważ Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał nowelizację do ustawy, dzięki której termin obowiązkowe wdrożenia tej usługi w polskich przedsiębiorstwach został przesunięty na 1 lutego 2026 roku dla firm o obrotach przekraczających 200 milionów złotych. Mniejsze przedsiębiorstwa mają czas do 1 kwietnia 2026 roku.

Jak działa KSeF?

Krajowy System e-Faktur jest platformą, która służy do wystawiania oraz otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Docelowo ma on zastąpić papierowe faktury, ale na ten moment jest to pieśń przyszłości, o czym mówi nawet Ministerstwo Finansów. Na razie KSeF pozwala zarządzać fakturami elektronicznymi, które są w formacie xml. Faktury można wystawić poprzez ten system za pomocą bezpłatnych narzędzi Ministerstwa lub korzystając z komercyjnych CRM.

Na podlinkowanej przez nas stronie przedsiębiorcy znajdą także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz krotką instrukcję, jak prawidłowo mogą wdrożyć Krajowy System e-Faktur. Dostępna jest dokumentacja projektowa, struktury logiczne, dokumentacja OpenApi, a także klucz publiczny do środowiska produkcyjnego (również w wersjach PEM i DER).

Biorąc pod uwagę stan cyfryzacji wielu polskich przedsiębiorstw, nic w tym dziwnego, że rząd jest za przesunięciem ostatecznego terminu wdrożenia e-Faktur i to aż do pierwszego kwartału 2026 roku. Wydaje się, że jest to wystarczająco dużo czasu dla właścicieli firm, żeby wdrożyć w swoje struktury rozwiązanie Ministerstwa Finansów.