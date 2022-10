Xbox podnosi ceny, Nvidia opuszcza. Cebula w chmurze!

Dopiero co zostaliśmy poinformowani, że Xbox prawdopodobnie podniesie ceny konsol i usług w przyszłym roku. Nvidia zamiast iść w ślady giganta z Redmond postanowiła je… obniżyć. GeForce NOW będzie tańsze!

GeForce NOW to świetna usługa

Trzeba uczciwie przyznać, że granie w chmurze jest jedną z najlepszych technologii gamingowych, jaka powstała w ostatnich latach. Pozwala nam nie tylko na zabawę z dowolnego miejsca na ziemi, gdzie mamy dostęp do szybkiego internetu, ale przede wszystkim daje możliwość zabawy w tytułach AAA tym graczom, których nie stać na nowe komputery.

GeForce NOW jest atrakcyjne cenowo i może stanowić świetną alternatywę dla kupowania drogich pecetów czy konsol. Darmowa wersja daje nam możliwość korzystania ze zdalnego standardowego PC, maksymalnie godzinną sesję oraz zmusza do stania w kolejce. Opcja „Priority” to priorytetowy dostęp do serwerów, komputer klasy premium z RTX ON oraz nawet sześciogodzinne sesje.

Koszt takiej zabawy to zaledwie 49 złotych miesięcznie, co jest bardzo tanią opcją w porównaniu do „RTX 3080” – ta z kolei kosztuje już 99 złotych miesięcznie i daje nam wyłączny dostęp do komputerów z RTX 3080 oraz dłuższe, ośmiogodzinne sesje.

źródło: informacja prasowa Nvidia

Granie w chmurze jeszcze tańsze, czego nie można powiedzieć o Xboxie

Xbox ogłosił, że prawdopodobnie podniesie w przyszłym roku ceny konsol oraz swoich usług. Można więc było się spodziewać, że Nvidia także pójdzie tą drogą, ale nic takiego nie będzie miało miejsca – przynajmniej na razie. Dotychczasowe ceny za GeForce NOW były bardzo atrakcyjne, a producent kart graficznych postanowił je jeszcze obniżyć.

7 Ocena

Firma poinformowała o specjalnej promocji, która trwa od teraz do 20 listopada. Sześciomiesięczny abonament będzie kosztować zaledwie 149,40 złotych, a nie jak dotychczas 249 złotych. Trzeba go opłacić z góry, ale w przeliczeniu na miesiąc to zaledwie 24,90 złotych.

W GeForce NOW Priority dostępnych jest już ponad 1400 gier, a teraz dojdzie do tego 12 nowych tytułów. Z ciekawszych produkcji, które trafią do tej usługi, warto na pewno wymienić V Rising, Sniper Elite 5 oraz Saturnalia.

Z oferty możesz skorzystać po zalogowaniu się na swoje konto na oficjalnej stronie GeForce NOW.