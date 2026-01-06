Nvidia idzie na całość. Oto DLSS 4.5

Dla wielu osób – a w szczególności graczy – może to być mocny kandydat do tytułu najważniejszego newsa targów CES 2026. Firma Nvidia zapowiedziała DLSS 4.5 – udoskonaloną wersję technologii, która przy użyciu sztucznej inteligencji zwiększa liczbę klatek na sekundę, podbijając tym samym płynność animacji prawie zupełnie bez negatywnego wpływu na samą jakość obrazu.

Nvidia wprowadza DLSS 4.5 – gry będą jeszcze płynniejsze

Najważniejszym składnikiem DLSS 4.5 ma być model Transformer drugiej generacji (pierwsza generacja zadebiutowała wraz z DLSS 4). Oferuje 5-krotnie większą moc i dzięki niemu ostrość obrazu powinna być znacznie wyższa (poprzez redukcję artefaktów ghostingowych i lepsze wygładzanie krawędzi). Producent obiecuje bardziej przekonującą grę świateł i cieni, a także brak utraty detali w mocno kontrastowych scenach.

Niestety, wiąże się to też ze zwiększonym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową, przez co posiadacze starszych kart graficznych – z serii RTX 20 czy RTX 30 (obsługujących natywnie wyłącznie inferencję FP16)– mogą mieć trudności z faktycznym docenieniem tej aktualizacji. Co innego posiadacze kart graficznych z serii RTX 40, w których dodana została natywna obsługa FP8, co znacznie ułatwia oparte na technologii Transformer skalowanie w górę.

Z kolei karty graficzne z serii GeForce RTX 50 mają rdzenie Tensor piątej generacji z natywną inferencją FP4, dzięki czemu uruchomienie Transformera wiąże się z minimalną utratą wydajności. Ostatecznie jednak wszystko rozwieją dopiero realne testy, a w razie czego pozostawiona zostanie możliwość przełączenia się na starszą wersję Transformera.

DLSS 4.5 (źródło: Nvidia)

Nowy generator klatek pozwoli na rozgrywkę w 4K przy 240 FPS

To nie koniec. Wraz z modelem Transformer drugiej generacji firma Nvidia wprowadza również MFG (generator wielu klatek) z mnożnikiem do 6x w przypadku kart graficznych z serii RTX 50. Wspólnie oba te rozwiązania mają umożliwić każdorazowo uzyskanie liczby klatek odpowiadającej (lub zbliżonej do) częstotliwości odświeżania monitora. Amerykanie wspominają między innymi o możliwości generowania nawet 240 klatek na sekundę w 4K na karcie RTX 5080 w grach, takich jak Black Myth: Wukong, Cyberpunk 2077 czy Alan Wake 2.

Technologia DLSS 4.5 jest już udostępniana w aplikacji Nvidia, ale na razie zawiera jedynie model Transformer drugiej generacji. Funkcja MFG 6x zostanie dodana wiosną 2026 roku.