Rekord okrążenia na torze Nürburgring dla czterodrzwiowego auta pobiło… Xiaomi

Niezwykłe rzeczy działy się ostatnio na słynnym torze Nürburgring. Otóż rekord okrążenia w kategorii samochodów czterodrzwiowych pobiło Xiaomi SU7 Ultra, czyli samochód, który właśnie wprowadzany jest do sprzedaży w Chinach.

Najszybszy czterodrzwiowy samochód świata produkuje… Xiaomi

W lipcu 2024 roku Xiaomi śmiało zaprezentowało prototyp szybkiego elektrycznego samochodu, będącego usportowioną wersją Xiaomi SU7, który dostępny jest w sprzedaży w Chinach. Przy okazji wielkiego eventu, na którym odbyły się premiery smartfonów Xiaomi 15 oraz Xiaomi 15 Pro, tabletów Pad 7 oraz Pad 7 Pro, opaski Band 9 Pro oraz zegarka Xiaomi Watch S4, ogłoszono, że elektryczny samochód Xiaomi SU7 nie jest już prototypem. Wóz trafi do regularnej dystrybucji, a jak na razie uruchomiono jego przedsprzedaż.

Wersja drogowa przyspiesza od 0 do 200 km/h w zaledwie 5,86 sekundy. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie zaledwie 1,97 s to też osiągnięcie. Będzie to najszybszy wóz z czterema drzwiami, jaki dopuszczono do ruchu w Chinach. Xiaomi SU7 Ultra jest bardziej drapieżne od wersji podstawowej, otrzymując specjalne wloty powietrza z przodu, zwiększające docisk do nawierzchni. Z tyłu podobną funkcję pełni dyfuzor i spojler o szerokości 1560 mm. W sumie maksymalna siła docisku wynosi 285 kg. To ważne – nikt nie chce, żeby auto „odleciało” przy maksymalnej prędkości wynoszącej… 350 km/h.

By napędzić ten pocisk, Xiaomi używa aż trzech silników elektrycznych (2x V6s i 1x V8s), z czego V8s osiąga obroty o niebotycznej wartości 27200 obr./min. Jak dotąd nie wyprodukowano dla samochodu elektrycznego mocniejszej jednostki napędu głównego od tej.

Producent zadbał, żeby wnętrze też oddawało sportowego ducha. Dlatego ulepszono HUD, podmieniono fotele na takie, które lepiej trzymają kierowcę po bokach, a na spłaszczonej kierownicy pojawiła się centralna żółta taśma. Tak na wypadek, gdyby nabywca zapomniał, że siedzi w ultrasamochodzie.

Zestaw akumulatorów pochodzi od firmy CATL i jest zdolny do wytworzenia mocy wyjściowej 1330 kW. Obsługuje ładowanie 897 V, umożliwiając pełne naładowanie w mniej niż 12 minut. Obiecuje zasięg do 630 km CLTC na jednym ładowaniu. Xiaomi SU7 Ultra jest już dostępny w przedsprzedaży w Chinach w cenie 814900 juanów (~460000 złotych). Wdrożenie do regularnej sprzedaży zaplanowane jest na marzec 2025 r.

Xiaomi SU7 Ultra bije rekord okrążenia na Nürburgring

Oczywiście w swojej kategorii, czyli samochodów czterodrzwiowych, ale jednak. Osiągi, które stawiają Xiaomi SU7 Ultra tuż obok sławnych supersamochodów sprawiły, że wóz ukończył okrążenie na torze Nürburgring zaledwie w 6 minut 46 sekund i 874 milisekund. To rekord.

I co pan na to, panie Musk?