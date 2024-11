Oto nowy Watch GT. I nie stworzył go Huawei

Nubia Watch GT to smartwatch, który skutecznie przykuwa uwagę swoim designem i jak najbardziej zachęca też specyfikacją. Wprawdzie wciąż nie wiadomo, czy dotrze na Stary Kontynent, ale jeśli tak, to na jego zakup może skusić się niemałe grono użytkowników.

Nazwa Watch GT kojarzy się raczej z zegarkami Huawei. O ile jednak nazwa nie należy do oryginalnych, sam smartwatch marki Nubia zapowiada się naprawdę ciekawie – zarówno pod względem designu, jak i specyfikacji czy oferowanych możliwości. No właśnie…

Co oferuje Nubia Watch GT? Specyfikacja pod lupą

Nubia Watch GT ma okrągły wyświetlacz o średnicy 1,43 cala. Jest to konkretnie panel typu AMOLED, cechujący się rozdzielczością 466×466 pikseli, więc szczegółowość obrazu powinna być bardzo wysoka. Nie zabrakło też trybu Always-on, w którym ekran nigdy się nie wyłącza, a jedynie wygasa do tego stopnia, by prezentować najważniejsze informacje, w tym aktualną godzinę.

Wyświetlacz wypełnia aż 87% frontu konstrukcji, która została wykonana z metalu i półprzezroczystego szkła. Spełnia wymogi normy IP68, co oznacza, że kurz czy pył nie powinien wyrządzić szkód temu urządzeniu, podobnie jak stojąca woda. Z kolei długi czas pracy – sięgający 15 dni po naładowaniu do pełna, przy standardowym użytkowaniu – zapewnia akumulator o pojemności 450 mAh.

Nubia Watch GT (fot. Nubia)

Jeśli chodzi o funkcjonalność, to smartwatch został wyposażony w pulsometr, pulsoksymetr oraz inne sensory do monitorowania aktywności, kondycji i zdrowia. Ma też wbudowany GPS, wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy zbieranych danych, a dopełnieniem całości jest przeszło setka trybów treningowych.

Dostępność i cena Nubia Watch GT

Najnowszy smartwatch Nubia jest już dostępny w sprzedaży na rynku chińskim. Jego cena wynosi 699 juanów, co po obecnym kursie stanowi równowartość ~400 złotych.

Zegarek Nubia Watch GT został zaprezentowany tego samego dnia, co flagowy smartfon Nubia Z70 Ultra. O ile jednak globalna dostępność tego drugiego została oficjalnie potwierdzona, w przypadku smartwatcha stoi pod znakiem zapytania. Niewykluczone, że wszystko stanie się jasne jeszcze przed końcem tego miesiąca.