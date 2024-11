Wybuduj kolejkę górską jak za dawnych lat. Kolejny klasyk zmierza na Nintendo Switch

Wiele gatunków gier ma masę świetnych reprezentantów. Czasami jednak zdarzają się tematy, w których król jest tylko jeden. Zmierzający na Nintendo Switch RollerCoaster Tycoon to reprezentant tej drugiej kategorii.

Nostalgiczny Rollercoaster

RollerCoaster Tycoon to jeden z tych tytułów, którego nie trzeba kochać, ale jest na tyle ważnym elementem krajobrazu gier wideo, że warto wiedzieć o nim co nieco. RCT zadebiutował na rynku w 1999 roku na PC, a za projekt odpowiadał Chris Sawyer. Sama pętla rozgrywki składa się z kilkudziesięciu scenariuszy, w trakcie których nauczymy się zarządzania parkiem rozrywki. Będziemy stawiać przestrzenie dla gokartów, karuzele, nawiedzone domy czy projektować własne trasy kolejek górskich.

RollerCoaster Tycoon Classic (Źródło: Atari)

Jako że zarządzanie takim obiektem to nie tylko wata cukrowa i nagrody na strzelnicy, musimy zatrudnić sprzątających do utrzymywania czystości, mechaników nadzorujących sprzęt czy ochroniarzy, którzy zapobiegną aktom wandalizmu. Częścią dobrej strategii będzie także właściwe rozmieszczenie budek z jedzeniem, łazienek czy punktów informacyjnych.

Mogłoby się wydawać, że w ciągu 25 lat gra typu RollerCoaster Tycoon dorobi się wielu godnych naśladowców. O dziwo, tak się nie stało – przynajmniej nie do końca. Seria doczekała się kilku części, w tym spin-offu na Nintendo 3DS, jednak konsensus graczy jest następujący – Jedynka i Dwójka z dodatkami to najlepsze, co przytrafiło się symulatorom parku rozrywki. Nie jestem zwolennikiem aż takiego gloryfikowania klasyków, więc dodam, że w 2016 roku wyszło Planet Coaster – ciepło przyjęty, duchowy następca RCT. 6 listopada 2024 roku pojawiła się druga część, która również zbiera wysokie oceny.

Zbuduj sobie kolejkę na Nintendo Switch

Co konkretnie otrzymamy na przenośną konsolę Nintendo? Zestaw nazywa się RollerCoaster Tycoon Classic i znajdziemy w nim dwie pierwsze części gry wraz z dodatkami: Toolkit, Wacky Worlds i Time Twister. Oficjalna premiera zestawu odbędzie się 5 grudnia 2024 roku. Cena, jaką przyjdzie nam zapłacić, to równe 100 złotych. Może wydawać się, że to całkiem dużo, jak na remaster gier z 1999 roku.

Jest w tym trochę racji – RCT Classic na Steamie kosztuje 74,99 złotych. Podejrzewam jednak, że czasami warto dopłacić 25 złotych za możliwość ogrania klasyka z dzieciństwa w podróży lub na kanapie.