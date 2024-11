Sztuczna inteligencja obsłuży klientów operatora Vectra

Jeden z wiodących na polskim rynku operatorów telekomunikacyjnych Vectra stawia na nowoczesne technologie i wdraża własne narzędzie oparte o sztuczną inteligencję. AI ma pomóc w prowadzeniu rozmów z klientami.

Vectra wdraża CallAI

Vectra nieustannie ma nowe pomysły na oferty i usługi, których dotychczas nie proponowali inni operatorzy, ale nie tylko. Firma obsługuje już ponad 1,7 miliona gospodarstw domowych, a w zasięgu operatora znajduje się ich 6,7 miliona. Przedsiębiorstwo stawia również na nowoczesne technologie – jedną z nich jest sztuczna inteligencja.

CallAI to rozwiązanie operatora Vectra, oparte o model AI, przetwarzanie języka naturalnego i usługę Google Cloud. Narzędzie to w czasie rzeczywistym przeprowadzi analizę wszelkich rozmów z klientami, aby jeszcze lepiej się z nimi komunikować. Technologia działa autonomicznie, a do jej zarządzania wystarczy zaledwie kilka osób.

Ma ona przede wszystkim wpłynąć na poprawę jakości obsługi oraz efektywność w sprzedaży. Jak zaznaczył Grzegorz Gwoźdź – Enterprise Architect w Grupie Vectra – CallAI ma rozwiązywać na bieżąco nawracające problemy w sposób systemowy. Według przedstawiciela operatora sztuczna inteligencja ma nie tylko pomóc w kłopotliwych dla klientów sytuacjach, ale też zoptymalizować komunikację marketingową oraz oferty do potrzeb konkretnego konsumenta.

W jaki sposób CallAI ma wpłynąć na obsługę klientów Vectry?

Vectra w informacji prasowej zaznacza, że wdrażany system przynosi oczekiwane korzyści i rezultaty. Wśród zalet wspomina się o wzroście konwersji sprzedażowej u zadowolonych klientów.

Co więcej, CallAI to nowoczesne podejście do call center – praca konsultantów jest lepiej dopasowana do potrzeb i czasu, w którym pomoc dla klienta jest najbardziej potrzebna. Konsumenci mogą liczyć na krótsze oczekiwanie na połączenie z pracownikiem oraz szybszą obsługę. Narzędzie oparte o sztuczną inteligencję Vectry pozwoli też na automatyczne generowanie grafików w oparciu o zapotrzebowanie.

CallAI zostało docenione podczas wydarzenia Google Cloud Summit Poland i odznaczone nagrodą AI Impact 2024. Jak zaznacza Vectra – firma ma w planach udostępnienie narzędzia innym przedsiębiorstwom jako usługę komercyjną. Miejmy nadzieję, że nowa technologia polepszy komunikację na linii operator-klient.