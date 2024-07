Mocarz dla wymagających – gamingowy laptop Hyperbook A15 Zen

Na polskim rynku zadebiutował laptop Hyperbook A15 Zen. To wydajny sprzęt opracowany z myślą o graczach oraz specjalistach od grafiki i wideo. Ma na pokładzie procesor z serii Ryzen 8000, kartę graficzną z linii GeForce RTX 4000 oraz 15,3-calowy wyświetlacz o wysokiej częstotliwości odświeżania.

Gamingowy laptop Hyperbook A15 Zen. Co ma w środku?

Laptop Hyperbook A15 Zen został wyposażony w 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 7 8845HS, cechujący się częstotliwością taktowania 3,8 GHz (lub maks. 5,1 GHz w trybie boost). To jednostka bazująca na architekturze Zen 4, stworzona z myślą o przenośnych komputerach dla bardziej wymagających użytkowników.

Taki właśnie jest model A15 Zen, który do tego procesora dorzuca:

od 8 do 64 GB pamięci RAM typu DDR5 o taktowaniu 5600 MHz,

maksymalnie 2 dyski SSD o pojemności od 500 GB do 4 TB każdy

oraz kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4050 lub RTX 4060.

Jeśli chodzi o wyświetlacz, to mamy tu do czynienia z matowym panelem IPS o przekątnej 15,3 cala, rozdzielczości 2560×1600 pikseli i jasności sięgającej 500 nitów. W modelu z kartą RTX 4050 cechuje się on częstotliwością odświeżania 120 Hz, w wydajniejszym wariancie zaś oferuje odświeżanie 240 Hz.

fot. producenta

Specyfikację uzupełniają jeszcze: głośniki stereo, membranowa klawiatura z dużym Enterem, wydzieloną sekcją numeryczną i podświetleniem RGB, touchpad obsługujący gesty, układ chłodzenia z ciekłym metalem oraz solidna obudowa. Litowo-jonowy akumulator o pojemności 80 Wh zapewnia zaś do 6 godzin działania między ładowaniami.

W kontekście łączności do dyspozycji użytkowników oddana została karta sieciowa Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2, a dostępne porty to: USB typu C (razy 2), USB typu A (razy 3), HDMI 2.1, Mini DisplayPort, mini jack oraz gigabitowe złącze LAN. Całość ma niespełna 20 mm grubości i waży trochę ponad 2 kilogramy.

Brzmi jak dobry sprzęt do gier. Jaka cena?

Taka specyfikacja sprawia, że jest to dobry laptop do gier, ale też porządna maszyna dla osób pracujących z dużymi projektami graficznymi lub filmowymi. Komputer może zatem równie dobrze sprawdzać się podczas wykonywania zawodowych obowiązków, jak i w czasie wolnym.

Ceny laptopów Hyperbook A15 Zen z kartą graficzną RTX 4050 i ekranem 120 Hz rozpoczynają się od 4649 złotych. Z kolei modele z układem RTX 4060 i ekranem 240 Hz zostały wycenione na min. 5499 złotych. Konfigurator dostępny jest na stronie producenta.