Nowy Fallout za darmo na GOG, ale żeby zagrać musisz mieć… innego Fallouta

Dzięki wspólnym staraniom GOG oraz Team FOLON doczekaliśmy się premiery dużej modyfikacji dla gry Fallout 4, wprowadzającej powiew świeżości do settingu świata Fallouta, przenosząc graczy do postapokaliptycznego Londynu.

Wojna, wojna się nie zmienia, ale lokalizacje już tak

CD Projekt Red przyzwyczaił graczy do tego, że serwuje naprawdę duże dodatki do najważniejszych gier studia. Niektórzy deweloperzy byliby gotowi wydać takie Serca z Kamienia, Krew i Wino (dodatki do gry Wiedźmin 3) czy Widmo Wolności (dla gry Cyberpunk 2077) jako całkiem oddzielne, pełnopłatne tytuły.

Podejście Redów przypomina mi się, kiedy widzę, co w ciągu ostatnich 5 lat udało się osiągnąć pasjonatom z Team FOLON. Opracowali oni bardzo duże rozszerzenie dla gry Fallout 4, będące w gruncie rzeczy tak dużym dodatkiem, że mógłby swobodnie stanowić osobną grę.

Fallout: London przenosi graczy z amerykańskich postapokaliptycznych pustkowi do podupadłej europejskiej stolicy, gdzie wszyscy mówią angielszczyzną z silnym brytyjskim akcentem, a w trakcie podróży poznamy całkiem nowe postacie, frakcje, bronie, czy elementy rozgrywki.

Ponieważ mod jest ogromny, jego dystrybucją zajęła się platforma GOG. Można go „dokleić” do pełnej wersji Fallout 4 zarówno w wypadku, gdy mamy grę na PC przypisaną do GOG-a, ale i gdy zakupiliśmy wersję GOTY ze Steam. Chyba najważniejsze jest to, że posiadając podstawkę, Fallout: London można pobrać za darmo.

Fallout: London (źródło: gog.com)

Jak zainstalować Fallout: London?

To zależy. Jeśli jesteśmy posiadaczami wersji na Steam, GOG prosi najpierw o downgrade naszej wersji do kompatybilnego z modem nie-nexgengowego wydania 1.10.163.0. W tym celu należy pobrać i uruchomić odpowiednią apkę z zasobów Nexus Mods.

Przed skorzystaniem z instalatora dostarczonego przez GOG, serwis prosi jeszcze o wyłączenie synchronizacji stanu zapisu gry z chmurą. Potem można „montować” Fallout: London.

Trzeba też pamiętać o tym, że instalacja tego ogromnego moda „psuje” oryginalną grę. Jeśli będziemy chcieli w przyszłości zagrać w podstawowe Fallout 4: Game of the Year Edition, trzeba będzie usunąć całość (razem z londyńskim modem) i zainstalować Fallout 4 od nowa.