Telefon myPhone Halo 4 LTE to nowy ulubieniec Twojej babci

Klasyczne telefony wciąż istnieją w świadomości klientów i cały czas mają się dobrze. Choć wydawać by się mogło, że wraz z pojawieniem się smartfonów ich zanik jest jedynie kwestią czasu, tak okazuje się, że nic bardziej mylnego. Premiera nowego myPhone Halo 4 LTE zdaje się jedynie potwierdzać, że klasyczne urządzenia wciąż cieszą się pewną popularnością.

Telefon myPhone HALO 4 LTE – co oferuje?

Polska marka wypuściła na rynek swój nowy telefon, który może i nie jest smart, ale za to potrafi wytrzymać nawet 14 dni bez ładowania. Co prawda nie jestem pewien czy tego typu wymiana będzie atrakcyjna dla większości konsumentów, szczególnie tych młodszych, aczkolwiek nie ma co ukrywać, że akurat ten klawiszowiec nie jest adresowany do nich. Urządzenie to powstało bowiem z myślą o osobach starszych.

Najnowszy model Halo 4 LTE ma wszystko, czego mógłby lub mogłaby oczekiwać od swojego klawiszowca senior/-ka: wyświetlacz 3,5 cala o rozdzielczości 320 x 480 pikseli, wykonany w technologii TFT, pojemną baterię litowo-jonową 2500 mAh, czy podświetlane przyciski, pozwalające na komfortowe korzystanie z urządzenia nawet w nocy. Dodatkowo sprzęt ten wyposażono we wsparcie dla technologii VoLTE oraz przycisk SOS, który pozwoli na szybkie wezwanie pomocy.

Producent wymienia w zaletach swojego produktu również prosty interfejs, możliwość zmiany rozmiaru czcionki, gdyby pewne elementy były zbyt trudne do odczytania oraz obecność szybkiego wybrania numeru, z którym chcemy się w danej chwili połączyć. Sercem tego demona wydajności, jest procesor Unisoc T117, wspierany przez 64 MB RAM oraz dysk 128 MB. Pojemność magazynu na dane można rozszerzyć o dodatkowe gigabajty, za sprawą karty pamięci microSD – maksymalna wspierana wartość to 32 GB.

Na zaplecze fotograficzne Halo 4 LTE składa się obiektyw główny 2 Mpix, natomiast baterię naładować można przy pomocy standardowego już kabla USB-C. To niby oczywistość, ale z jakiegoś powodu nawet stosunkowo nowe produkty na naszym rynku, wciąż z jakiegoś powodu potrafią być wyposażone w microUSB. Co ciekawe, telefon można naładować albo bezpośrednio podłączając go do źródła zasilania, albo z wykorzystaniem dedykowanej bazy ładowania, choć nie jest ona częścią zestawu.

Producent nie zapomniał również o implementacji latarki, wejścia audio jack 3,5 mm (nie do pomyślenia w obecnych flagowcach), radia FM oraz modułu Bluetooth. Do tego sprzęt ten pozwoli na obsługę dwóch kart SIM jednocześnie, za sprawą obecności dwóch slotów na kartę SIM w formacie nano. Ile przyjdzie potencjalnym nabywcom zapłacić za te wszystkie dobroci?

Cena i dostępność

Telefon myPhone Halo 4 LTE jest już dostępny do nabycia w oficjalnym sklepie producenta. Urządzenie to zostało wycenione na 249 złotych, a koszt dedykowanej stacji ładowania wynosi 29 złotych. Ciekawostką odnośnie do samej stacji jest fakt, że została ona wyposażona w diodę LED, która informuje użytkowników czy telefon został do niej poprawnie włożony, a także, czy telefon się aktualnie ładuje.