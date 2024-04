Amazfit tą aktualizacją wprowadza sporo nowości. Co zmieni się w Twoim zegarku?

Marka Amazfit właśnie udostępniła aktualizację dla swoich smartwatchy z serii Balance. Update przynosi przydatne nowości, które spodobają się użytkownikom aktywnym sportowo. Jest też funkcja, która pomoże zadbać Ci o zdrowie.

Amazfit pozwoli ci zachować balans

Smartwatch Amazfit Balance trafił na rynek we wrześniu 2023 roku. Oferuje on m.in. dotykowy wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,5-cala, rozdzielczości 480 x 480 pikseli i jasność do 1500 nitów, wodoodporność 5 ATM oraz szereg czujników pozwalających monitorować zdrowie oraz aktywność fizyczną. Chociaż zegarek oferuje naprawdę wiele funkcji, to niektóre z nich nie działają najlepiej (np. pozycjonowanie GPS), co doskonale pokazują testy przeprowadzone przez Kasię. Jeśli jesteście ciekawi jego szczegółów, to odsyłam Was do recenzji tego urządzenia na łamach Tabletowo.pl.

Przejdźmy już jednak do samej aktualizacji. Pierwsza z wprowadzonych przez nią nowości to monitoring zmienności rytmu zatokowego (HRV), który jest wskaźnikiem zależnym od układu nerwowego i reprezentuje odstępy czasowe między kolejnymi uderzeniami serca. Co może nam powiedzieć ten wskaźnik? Niskie wartości HRV wskazują na mniejsze zmiany w czasie między uderzeniami serca. Z kolei wysokie HRV oznacza, że odstępy między uderzeniami są dłuższe, co sugeruje, że organizm się zregenerował i jest gotowy do kolejnego treningu.

Nowości dla biegaczy i nie tylko

Kolejne dwie zmiany powinny szczególnie ucieszyć wszystkich biegających użytkowników. Wprowadzony przez aktualizację pomiar mocy biegowej (Running Power) może służyć jako wskaźnik naszej kondycji fizycznej. Jeżeli na wykonanie tej samej aktywności fizycznej, na przykład przebiegnięcie dystansu 10 km, potrzebowaliśmy ostatnio mniejszego nakładu sił niż kilka tygodni temu, można uznać, że nasza wytrzymałość i wydajność uległy poprawie.

źródło: Amazfit

Drugą nowością związaną z bieganiem jest zaimplementowanie w system zegarka planów treningowych tworzonych przez trenera AI Zepp Coach, które mają za zadanie przygotowywać do wzięcia udział w półmaratonie i maratonie.

W systemie smartwatcha po aktualizacji pojawią się dwa nowe tryby sportowe: ścianka wspinaczkowa oraz bouldering. Jest także coś dla narciarzy, ponieważ producent zaszył w systemie mapy najpopularniejszych stoków (przyda się na przyszły sezon).

Marka Amazfit informuje, że obecnie pracuje nad wprowadzeniem do Zepp Flow generatywnej sztucznej inteligencji w języku polskim. Użytkownicy Amazfit Balance mogą spodziewać się tej zmiany w najbliższych miesiącach.

