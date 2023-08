Nowy smartfon ZTE wygląda na dużo droższy niż jest w rzeczywistości

ZTE to producent obecny na polskim rynku, który nieustannie próbuje zwrócić na siebie uwagę klientów. Do tej pory jednak świadomość konsumentów dotycząca tej marki jest naprawdę niewielka. Marka zaprezentowała właśnie nowy model XiaoXian 50 5G, który swoim wyglądem i specyfikacją może konkurować z droższymi urządzeniami. Jego cena jest jednak zaskakująco niska.

Co oferuje ZTE XiaoXian 50?

ZTE XiaoXian 50 to smartfon, który z pewnością przyciąga wzrok. Sporej wielkości okrągła wyspa aparatów może przywoływać skojarzenie z Xiaomi 13 Ultra. Również plecki smartfona nie należą do standardowych, ponieważ nie są wykonane z gładkiego plastiku, ale zawierają ciekawą fakturę. Swoim designem smartfon ZTE nawiązuje do dużo droższych urządzeń.

Jeśli chodzi o specyfikację, to nie jest ona zachwycająca, jednak jeśli popatrzymy na nią przez pryzmat ceny, to trzeba przyznać, że jest całkiem nieźle – porównywalnie ze sporo droższymi modelami. Producent wyposażył urządzenie w 6,52-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1600 x 720 pikseli. Ekran obsługuje odświeżanie na poziomie 90 Hz i próbkowanie dotyku 180 Hz. Kolorystyka ekranu obejmuje 83% gamy NTSC, co gwarantuje żywe i realistyczne kolory.

Pod maską znajduje się procesor Purple Light Exhibition Sharp T760 5G, wyprodukowany w 6 nm technologii EUV. To ośmiordzeniowa jednostka, której rdzenie rozpędzą się maksymalnie do 2,2 GHz. Portal Gizmochina informuje, że testach AnTuTu ten procesor osiąga wyniki na poziomie około 400000 punktów, co jest porównywalne z wynikami Kirina 810. Smartfon dostępny jest w dwóch wariantach z 4 GB RAM oraz 6 GB RAM. Ponadto nowy ZTE oferuje 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

ZTE XiaoXian 50 5G (źródło: news mydrivers)

ZTE XiaoXian 50 5G zaskakuje pod względem fotograficznym, przede wszystkim dzięki dość niestandardowej konfiguracji. Zazwyczaj to aparat znajdujący się na tylnym panelu smartfona może pochwalić się matrycą o większej liczbie Mpix. W tym przypadku jest zupełnie odwrotnie. Na froncie znajduje się 50 Mpix kamerka do selfie, a na tyle 13 Mpix aparat główny. Smartfon jest zasilany przez baterię o pojemności 4000 mAh i obsługuje ładowanie o mocy zaledwie 5 W. Po wyjęciu z pudełka urządzenie działa w oparciu o system operacyjny Android 13 z nakładką MyOS 13.

Cena tego smartfona Was zaskoczy

ZTE XiaoXian 50 dostępny jest w dwóch kolorach: Time Grey i Spring Sunlight Green. Przez producenta został wprowadzony na rodzimy, chiński rynek. W zależności od konfiguracji cena została ustalona odpowiednio na 699 juanów (~400 złotych) dla wersji z 4 GB RAM i 799 juanów (~453 złotych) dla wersji z 6 GB RAM.

Oczywiście, ceny na chińskim rynku są zdecydowanie niższe niż na tych europejskich. Niemniej jednak nawet jak na tamtejsze warunki design i specyfikacja smartfona jest naprawdę dobra i ciężko znaleźć taki smartfon w tak niskiej cenie.