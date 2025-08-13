Nowy smartfon Xiaomi to długodystansowiec

W katalogu grupy Xiaomi pojawił się nowy smartfon wyposażony w nieprzeciętnie pojemny akumulator. To reprezentujący pogranicze klasy budżetowej i średniej półki model Poco M7 Plus 5G.

Poco M7 Plus 5G zadebiutował, by wypełnić lukę między M7 i M7 Pro

Nowy smartfon Poco M7 Plus 5G plasuje się gdzieś pomiędzy podstawowym modelem Poco M7 5G, który zadebiutował na rynku w marcu 2025 roku a nieco bardziej wypasionym Poco M7 Pro 5G, który wylądował w polskich sklepach miesiąc później. Ma dwa atuty, które czynią z niego wyjątkowo interesującą propozycję dla osób zainteresowanych stosunkowo niedrogim sprzętem.

Pierwszym z nich jest wyświetlacz, a konkretnie jego częstotliwość odświeżania (144 Hz) – wyższa nawet niż w modelu z dopiskiem Pro. Część osób odrzuci ten ekran ze względu na technologię – jest to bowiem panel LCD.

Drugim, już niezaprzeczalnym atutem, jest krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 7000 mAh, pozwalający spokojnie liczyć na 2-3 dni działania między jednym ładowaniem a drugim. Szkoda tylko, że energię uzupełniać można z mocą jedynie 33 W. Warto za to zwrócić uwagę na ładowanie zwrotne z mocą 18 W, jak i na obietnicę zachowania 80% pojemności po 1600 ładowań.

Poco M7 Plus (fot. XIaomi)

Jeśli natomiast chodzi o podstawy, sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 o częstotliwości taktowania 2,3 GHz. Współpracuje z nim 6 lub 8 GB RAM, a na pliki czeka pamięć masowa o pojemności 128 GB. Aparat z tyłu ma 50 Mpix, a z przodu – 8 Mpix. Z kolei system operacyjny to Android 15 (który otrzyma jeszcze dwie duże aktualizacje). Całość wieńczy konstrukcja spełniająca wymogi normy IP64. Podsumujmy…

Specyfikacja Poco M7 Plus 5G i porównanie z braćmi:

Poco M7 5G Poco M7 Plus 5G Poco M7 Pro 5G Wyświetlacz 6,88 cala,

LCD,

1600×720 pikseli,

120 Hz,

jasność do 600 nitów 6,9 cala,

LCD,

2340×1080 pikseli,

144 Hz,

jasność do 550 nitów 6,67 cala,

AMOLED,

2400×1080 pikseli,

120 Hz,

jasność do 2100 nitów Procesor Qualcom Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm; 2,2 GHz) Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm; 2,3 GHz) MediaTek Dimensity 7025 Ultra (6 nm; 2,5 GHz) Pamięć 6/8 GB RAM (LPDDR4X),

128 GB (UFS 2.2) 6/8 GB RAM (LPDDR4X),

128 GB (UFS 2.2) 6-12 GB RAM (LPDDR4X),

128-256 GB (UFS 2.2) Aparaty 50 Mpix (f/1.8);

przód: 8 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/1.8);

przód: 8 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/1.7) z OIS,

2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi;

przód: 20 Mpix (f/2.2) Akumulator 5160 mAh,

ładowanie do 18 W 7000 mAh,

ładowanie do 33 W 5110 mAh,

ładowanie do 45 W Łączność 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5G, Wi-Fi 5, Bluetoth Wymiary i waga 171,9×77,8×8,22 mm;

~205 gramów 168,5×80,5×8,4 mm;

~215 gramów 162,4×75,7×7,99 mm;

~190 gramów Odporność IP52 IP64 IP64

Ile kosztuje smartfon Poco M7 Plus 5G?

Jak na razie smartfon Poco M7 Plus 5G dostępny jest wyłącznie w Indiach. Jego ceny rozpoczynają się tam od 13999 rupii (równowartość ~580 złotych) za konfigurację 6/128 GB. Do wyboru są trzy kolory: srebrny, morski i czarny.