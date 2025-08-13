Nowy smartfon Xiaomi to długodystansowiec

W katalogu grupy Xiaomi pojawił się nowy smartfon wyposażony w nieprzeciętnie pojemny akumulator. To reprezentujący pogranicze klasy budżetowej i średniej półki model Poco M7 Plus 5G.
Poco M7 Plus 5G zadebiutował, by wypełnić lukę między M7 i M7 Pro
Nowy smartfon Poco M7 Plus 5G plasuje się gdzieś pomiędzy podstawowym modelem Poco M7 5G, który zadebiutował na rynku w marcu 2025 roku a nieco bardziej wypasionym Poco M7 Pro 5G, który wylądował w polskich sklepach miesiąc później. Ma dwa atuty, które czynią z niego wyjątkowo interesującą propozycję dla osób zainteresowanych stosunkowo niedrogim sprzętem.
Pierwszym z nich jest wyświetlacz, a konkretnie jego częstotliwość odświeżania (144 Hz) – wyższa nawet niż w modelu z dopiskiem Pro. Część osób odrzuci ten ekran ze względu na technologię – jest to bowiem panel LCD.
Drugim, już niezaprzeczalnym atutem, jest krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 7000 mAh, pozwalający spokojnie liczyć na 2-3 dni działania między jednym ładowaniem a drugim. Szkoda tylko, że energię uzupełniać można z mocą jedynie 33 W. Warto za to zwrócić uwagę na ładowanie zwrotne z mocą 18 W, jak i na obietnicę zachowania 80% pojemności po 1600 ładowań.
Jeśli natomiast chodzi o podstawy, sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 o częstotliwości taktowania 2,3 GHz. Współpracuje z nim 6 lub 8 GB RAM, a na pliki czeka pamięć masowa o pojemności 128 GB. Aparat z tyłu ma 50 Mpix, a z przodu – 8 Mpix. Z kolei system operacyjny to Android 15 (który otrzyma jeszcze dwie duże aktualizacje). Całość wieńczy konstrukcja spełniająca wymogi normy IP64. Podsumujmy…
Specyfikacja Poco M7 Plus 5G i porównanie z braćmi:
|Poco M7 5G
|Poco M7 Plus 5G
|Poco M7 Pro 5G
|Wyświetlacz
|6,88 cala,
LCD,
1600×720 pikseli,
120 Hz,
jasność do 600 nitów
|6,9 cala,
LCD,
2340×1080 pikseli,
144 Hz,
jasność do 550 nitów
|6,67 cala,
AMOLED,
2400×1080 pikseli,
120 Hz,
jasność do 2100 nitów
|Procesor
|Qualcom Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm; 2,2 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm; 2,3 GHz)
|MediaTek Dimensity 7025 Ultra (6 nm; 2,5 GHz)
|Pamięć
|6/8 GB RAM (LPDDR4X),
128 GB (UFS 2.2)
|6/8 GB RAM (LPDDR4X),
128 GB (UFS 2.2)
|6-12 GB RAM (LPDDR4X),
128-256 GB (UFS 2.2)
|Aparaty
|50 Mpix (f/1.8);
przód: 8 Mpix (f/2.0)
|50 Mpix (f/1.8);
przód: 8 Mpix (f/2.0)
|50 Mpix (f/1.7) z OIS,
2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi;
przód: 20 Mpix (f/2.2)
|Akumulator
|5160 mAh,
ładowanie do 18 W
|7000 mAh,
ładowanie do 33 W
|5110 mAh,
ładowanie do 45 W
|Łączność
|5G, Wi-Fi 5, Bluetooth
|5G, Wi-Fi 6, Bluetooth
|5G, Wi-Fi 5, Bluetoth
|Wymiary i waga
|171,9×77,8×8,22 mm;
~205 gramów
|168,5×80,5×8,4 mm;
~215 gramów
|162,4×75,7×7,99 mm;
~190 gramów
|Odporność
|IP52
|IP64
|IP64
Ile kosztuje smartfon Poco M7 Plus 5G?
Jak na razie smartfon Poco M7 Plus 5G dostępny jest wyłącznie w Indiach. Jego ceny rozpoczynają się tam od 13999 rupii (równowartość ~580 złotych) za konfigurację 6/128 GB. Do wyboru są trzy kolory: srebrny, morski i czarny.