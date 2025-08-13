Poco M7 Plus
Poco M7 Plus (fot. XIaomi)
Smartfony

Nowy smartfon Xiaomi to długodystansowiec

W katalogu grupy Xiaomi pojawił się nowy smartfon wyposażony w nieprzeciętnie pojemny akumulator. To reprezentujący pogranicze klasy budżetowej i średniej półki model Poco M7 Plus 5G.

Poco M7 Plus 5G zadebiutował, by wypełnić lukę między M7 i M7 Pro

Nowy smartfon Poco M7 Plus 5G plasuje się gdzieś pomiędzy podstawowym modelem Poco M7 5G, który zadebiutował na rynku w marcu 2025 roku a nieco bardziej wypasionym Poco M7 Pro 5G, który wylądował w polskich sklepach miesiąc później. Ma dwa atuty, które czynią z niego wyjątkowo interesującą propozycję dla osób zainteresowanych stosunkowo niedrogim sprzętem.

Pierwszym z nich jest wyświetlacz, a konkretnie jego częstotliwość odświeżania (144 Hz) – wyższa nawet niż w modelu z dopiskiem Pro. Część osób odrzuci ten ekran ze względu na technologię – jest to bowiem panel LCD.

Drugim, już niezaprzeczalnym atutem, jest krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 7000 mAh, pozwalający spokojnie liczyć na 2-3 dni działania między jednym ładowaniem a drugim. Szkoda tylko, że energię uzupełniać można z mocą jedynie 33 W. Warto za to zwrócić uwagę na ładowanie zwrotne z mocą 18 W, jak i na obietnicę zachowania 80% pojemności po 1600 ładowań.

Poco M7 Plus
Poco M7 Plus (fot. XIaomi)

Jeśli natomiast chodzi o podstawy, sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 o częstotliwości taktowania 2,3 GHz. Współpracuje z nim 6 lub 8 GB RAM, a na pliki czeka pamięć masowa o pojemności 128 GB. Aparat z tyłu ma 50 Mpix, a z przodu – 8 Mpix. Z kolei system operacyjny to Android 15 (który otrzyma jeszcze dwie duże aktualizacje). Całość wieńczy konstrukcja spełniająca wymogi normy IP64. Podsumujmy…

Specyfikacja Poco M7 Plus 5G i porównanie z braćmi:

Poco M7 5GPoco M7 Plus 5GPoco M7 Pro 5G
Wyświetlacz6,88 cala,
LCD,
1600×720 pikseli,
120 Hz,
jasność do 600 nitów		6,9 cala,
LCD,
2340×1080 pikseli,
144 Hz,
jasność do 550 nitów		6,67 cala,
AMOLED,
2400×1080 pikseli,
120 Hz,
jasność do 2100 nitów
ProcesorQualcom Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm; 2,2 GHz)Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm; 2,3 GHz)MediaTek Dimensity 7025 Ultra (6 nm; 2,5 GHz)
Pamięć6/8 GB RAM (LPDDR4X),
128 GB (UFS 2.2)		6/8 GB RAM (LPDDR4X),
128 GB (UFS 2.2)		6-12 GB RAM (LPDDR4X),
128-256 GB (UFS 2.2)
Aparaty50 Mpix (f/1.8);
przód: 8 Mpix (f/2.0)		50 Mpix (f/1.8);
przód: 8 Mpix (f/2.0)		50 Mpix (f/1.7) z OIS,
2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi;
przód: 20 Mpix (f/2.2)
Akumulator5160 mAh,
ładowanie do 18 W		7000 mAh,
ładowanie do 33 W		5110 mAh,
ładowanie do 45 W
Łączność5G, Wi-Fi 5, Bluetooth5G, Wi-Fi 6, Bluetooth5G, Wi-Fi 5, Bluetoth
Wymiary i waga171,9×77,8×8,22 mm;
~205 gramów		168,5×80,5×8,4 mm;
~215 gramów		162,4×75,7×7,99 mm;
~190 gramów
OdpornośćIP52IP64IP64

Ile kosztuje smartfon Poco M7 Plus 5G?

Jak na razie smartfon Poco M7 Plus 5G dostępny jest wyłącznie w Indiach. Jego ceny rozpoczynają się tam od 13999 rupii (równowartość ~580 złotych) za konfigurację 6/128 GB. Do wyboru są trzy kolory: srebrny, morski i czarny.

