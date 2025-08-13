Vivo chce namieszać. Nie tylko na rynku

Z okularami i goglami rzeczywistości rozszerzonej lub mieszanej tak już bywa, że przez jakiś czas jest o nich bardzo głośno, potem temat ucicha, a następnie znowu wraca. W 2023 roku na rynek wprowadzony został pierwszy konkretny zestaw bazujący na Androidzie, czyli HTC Vive XR Elite, a teraz – w ramach kolejnego zrywu – zaprezentowany zostanie model Vivo Vision.

Prezentacja gogli Vivo Vision jeszcze w tym miesiącu

Na wielki dzień, w którym zestaw Vivo Vision Exploration Edition zostanie pokazany światu, wybrano 21 sierpnia 2025 roku. Wydarzenie – bez większego zaskoczenia – odbędzie się w Chinach.

Vivo Vision będą kolejnymi – po HTC Vive XR Elite – androidowymi goglami rzeczywistości mieszanej. Tak określana jest technologia, która łączy w sobie cechy rzeczywistości wirtualnej (przenoszącej użytkownika w świat całkowicie wygenerowany cyfrowo) i rzeczywistości rozszerzonej (polegającej na nakładaniu dodatkowych elementów na realny obraz świata).

Vivo Vision (źródło: Tech Home/X)

Co już wiemy o Vivo Vision?

Choć prezentacja dopiero przed nami, wiemy już co nieco na temat tej nowinki. Między innymi to, że jej sercem będzie chipset firmy Qualcomm, co z miejsca plasuje ją w topce tego typu urządzeń. Po drugie – że całość ważyć ma zaledwie 380 gramów, a więc tyle, co przeciętne słuchawki nauszne. Dla porównania topowy zestaw Apple Vision Pro waży 650 gramów, a wspomniany tu już model HTC Vive XR Elite niewiele mniej, bo 625 gramów.

Dzięki niższej wadze zestaw ma się lepiej sprawdzać przy wielogodzinnym użytkowaniu. Zarówno obciążenie całej głowy, jak i nosa będzie bowiem zredukowane. Poza tym wiemy także, że na froncie urządzenia znajdzie się sześć kamer lub czujników, których zadanie polegać będzie na zwiększaniu immersji, czyli poczuciu zanurzenia w (całkowicie lub częściowo) wirtualnym świecie.

Vivo Vision (źródło: Gizmochina)

Wreszcie, producent postanowił zadbać też o wielowarstwową integrację z ekosystemem swoich smartfonów, a doskonałym kompanem dla zestawu Vision ma być zaprezentowany w kwietniu Vivo X200 Ultra.

Na rynkową premierę jeszcze trochę poczekamy

Chociaż prezentacji doczekamy się jeszcze przed końcem tego miesiąca, źródła podają, że nie ma co liczyć na sklepową premierę w 2025 roku. Dopisek Exploration Edition w nazwie wziął się bowiem stąd, że urządzenie będzie miało początkowo charakter poglądowy – użytkownicy będą mogli rejestrować się na sesje testowe w wybranych punktach stacjonarnych.