Nowy smartfon Vivo. Poza nazwą ma z bratem niewiele wspólnego

Oficjalnie zaprezentowany został smartfon Vivo Y19s 5G. Stanowi całkiem ciekawą propozycję z niskiej półki, choć może rozczarować tych, którzy liczyli na to, że będzie to po prostu Vivo Y19s z 5G.

Premiera Vivo Y19s 5G. Ciekawy smartfon z niskiej półki

Mogłoby się wydawać, że smartfon Vivo Y19s 5G będzie praktycznie kalką modelu Vivo Y19s, który zadebiutował na rynku w listopadzie 2024 roku. Okazuje się jednak, że różnice pomiędzy tą dwójką nie sprowadzają się tylko do modemu komórkowego. Owszem, oba urządzenia wyglądają podobnie, ale nie można nazwać ich bliźniakami, o czym przekonasz się, zerkając do tabelki umieszczonej w dalszej części tekstu.

Jeśli chodzi o specyfikację nowego modelu, sercem smartfona Vivo Y19s 5G jest procesor MediaTek Dimensity 6300, wykonany w procesie technologicznym 6 nm i oferujący częstotliwość taktowania sięgającą 2,4 GHz. To całkiem niezły chipset klasy podstawowej, a towarzystwa dotrzymuje mu od 4 do 6 GB RAM i 128 GB pamięci na pliki. Gdyby tej ostatniej okazało się za mało, można skorzystać z karty microSD.

Vivo Y19s 5G (źródło: Vivo)

Do wyświetlania obrazu służy ekran LCD o przekątnej 6,74 cala, rozdzielczości HD+, częstotliwości odświeżania 90 Hz i jasności dochodzącej do 700 nitów. Panel jest większy niż w modelu bez dopisku 5G, a do tego ma klasyczny notch zamiast okrągłego wycięcia na aparat. Znajduje się na nim aparat o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.2). Z tyłu zaś zainstalowany został sensor 13 Mpix (f/2.2), jak również wspomagający go czujnik 0,08 Mpix (f/3.0) oraz ultrajasna lampa błyskowa.

Poza większym ekranem, Vivo Y19s 5G może również pochwalić się większą pojemnością akumulatora. Ma mianowicie 6000 mAh, co pozwala oczekiwać długiego czasu działania. Niestety, obsługuje ładowanie z mocą jedynie 15 W. Dopełnieniem całości jest natomiast konstrukcja odporna na pył i wodę (w klasie IP64).

Specyfikacja Vivo Y19s 5G vs Vivo Y19s – porównanie:

Vivo Y19s 5G Vivo Y19s Wyświetlacz 6,74 cala,

LCD,

1600×720 pikseli,

90 Hz,

do 700 nitów 6,68 cala,

LCD,

1608×720 pikseli,

90 Hz,

do 1000 nitów Procesor MediaTek Dimensity 6300

(6 nm; 2,4 GHz) Unisoc T612

(12 nm; 1,8 GHz) Pamięć 4/6 GB RAM,

64/128 GB na pliki 6/8 GB RAM,

128/256 GB na pliki Akumulator 6000 mAh,

ładowanie do 15 W 5150 mAh,

ładowanie do 15 W Aparaty z tyłu 13 Mpix (f/2.2),

0,08 Mpix (f/3.0) 50 Mpix (f/1.8),

0,08 Mpix (f/3.0) Aparat z przodu 5 Mpix (f/2.2) 5 Mpix (f/2.2) Łączność 5G, Wi-Fi (2,4 / 5 GHz),

Bluetooth 5.4 4G/LTE, Wi-Fi (2,4 / 5 GHz),

Bluetooth 5.2, NFC Wymiary 167,3×76,95×8,19 mm 165,8×76,1×8,1 mm Waga 199 g 198 g Odporność IP64 IP64

Producent przygotował dwie wersje kolorystyczne Vivo Y19s 5G: zieloną i srebrną. Strona produktu w Indiach już działa, ale na razie nie poznaliśmy cen. Vivo Y19s w Polsce kosztuje 499 złotych w konfiguracji 6/128 GB oraz 599 złotych w wersji 8/256 GB. Ile będzie kosztowała wersja z 5G, jeśli trafi do Polski? Cóż, być może przekonamy się niebawem.