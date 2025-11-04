smartfon Vivo Y19s 5G
Vivo Y19s 5G (źródło: Vivo)
Nowy smartfon Vivo. Poza nazwą ma z bratem niewiele wspólnego

Wojciech Kulik·
Oficjalnie zaprezentowany został smartfon Vivo Y19s 5G. Stanowi całkiem ciekawą propozycję z niskiej półki, choć może rozczarować tych, którzy liczyli na to, że będzie to po prostu Vivo Y19s z 5G.

Premiera Vivo Y19s 5G. Ciekawy smartfon z niskiej półki

Mogłoby się wydawać, że smartfon Vivo Y19s 5G będzie praktycznie kalką modelu Vivo Y19s, który zadebiutował na rynku w listopadzie 2024 roku. Okazuje się jednak, że różnice pomiędzy tą dwójką nie sprowadzają się tylko do modemu komórkowego. Owszem, oba urządzenia wyglądają podobnie, ale nie można nazwać ich bliźniakami, o czym przekonasz się, zerkając do tabelki umieszczonej w dalszej części tekstu.

Jeśli chodzi o specyfikację nowego modelu, sercem smartfona Vivo Y19s 5G jest procesor MediaTek Dimensity 6300, wykonany w procesie technologicznym 6 nm i oferujący częstotliwość taktowania sięgającą 2,4 GHz. To całkiem niezły chipset klasy podstawowej, a towarzystwa dotrzymuje mu od 4 do 6 GB RAM i 128 GB pamięci na pliki. Gdyby tej ostatniej okazało się za mało, można skorzystać z karty microSD.

smartfon Vivo Y19s 5G
Vivo Y19s 5G (źródło: Vivo)

Do wyświetlania obrazu służy ekran LCD o przekątnej 6,74 cala, rozdzielczości HD+, częstotliwości odświeżania 90 Hz i jasności dochodzącej do 700 nitów. Panel jest większy niż w modelu bez dopisku 5G, a do tego ma klasyczny notch zamiast okrągłego wycięcia na aparat. Znajduje się na nim aparat o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.2). Z tyłu zaś zainstalowany został sensor 13 Mpix (f/2.2), jak również wspomagający go czujnik 0,08 Mpix (f/3.0) oraz ultrajasna lampa błyskowa.

Poza większym ekranem, Vivo Y19s 5G może również pochwalić się większą pojemnością akumulatora. Ma mianowicie 6000 mAh, co pozwala oczekiwać długiego czasu działania. Niestety, obsługuje ładowanie z mocą jedynie 15 W. Dopełnieniem całości jest natomiast konstrukcja odporna na pył i wodę (w klasie IP64).

Specyfikacja Vivo Y19s 5G vs Vivo Y19s – porównanie:

Vivo Y19s 5GVivo Y19s
Wyświetlacz6,74 cala,
LCD,
1600×720 pikseli,
90 Hz,
do 700 nitów		6,68 cala,
LCD,
1608×720 pikseli,
90 Hz,
do 1000 nitów
ProcesorMediaTek Dimensity 6300
(6 nm; 2,4 GHz)		Unisoc T612
(12 nm; 1,8 GHz)
Pamięć4/6 GB RAM,
64/128 GB na pliki		6/8 GB RAM,
128/256 GB na pliki
Akumulator6000 mAh,
ładowanie do 15 W		5150 mAh,
ładowanie do 15 W
Aparaty z tyłu13 Mpix (f/2.2),
0,08 Mpix (f/3.0)		50 Mpix (f/1.8),
0,08 Mpix (f/3.0)
Aparat z przodu5 Mpix (f/2.2)5 Mpix (f/2.2)
Łączność5G, Wi-Fi (2,4 / 5 GHz),
Bluetooth 5.4		4G/LTE, Wi-Fi (2,4 / 5 GHz),
Bluetooth 5.2, NFC
Wymiary167,3×76,95×8,19 mm165,8×76,1×8,1 mm
Waga199 g198 g
OdpornośćIP64IP64

Producent przygotował dwie wersje kolorystyczne Vivo Y19s 5G: zieloną i srebrną. Strona produktu w Indiach już działa, ale na razie nie poznaliśmy cen. Vivo Y19s w Polsce kosztuje 499 złotych w konfiguracji 6/128 GB oraz 599 złotych w wersji 8/256 GB. Ile będzie kosztowała wersja z 5G, jeśli trafi do Polski? Cóż, być może przekonamy się niebawem.

