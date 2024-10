Tecno Camon 30S to niedrogi smartfon z niezłym wyposażeniem i AI

Nowy smartfon Tecno Camon 30S niespodziewanie dołączył do oferty chińskiego producenta. Jego specyfikacja jest atrakcyjna, a cena niezbyt wysoka. Urządzenie zdecydowanie ma duże szanse cieszyć się zainteresowaniem klientów.

Co oferuje smartfon Tecno Camon 30S? (specyfikacja)

Producent postarał się, aby smartfon Tecno Camon 30S przyciągał wzrok. Chińczycy zastosowali w tym modelu obustronnie zakrzywiony ekran AMOLED (promień krzywizny wynosi 57°), który cechuje się przekątną 6,78 cala i rozdzielczością Full HD+ 2436×1080 pikseli. Ponadto ekran obsługuje odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz i osiąga jasność do 1300 nitów (szczytowa, HBM).

Tecno Camon 30S (źródło: Tecno)

Na przednim panelu, w górnej części wyświetlacza, w okrągłym otworze, umieszczono również aparat o rozdzielczości 13 Mpix, któremu towarzyszy podwójna dioda doświetlająca. Na tyle znalazł się zaś 50 Mpix aparat z optyczną stabilizacją obrazu oraz pomocniczy sensor 2 Mpix do pomiaru głębi ostrości.

„Pod maską” urządzenia ulokował się natomiast procesor MediaTek Helio G100. Do tego smartfon, w zależności od wersji, dysponuje od 6 do 8 GB RAM z możliwością rozszerzenia o 100% w obu przypadkach kosztem pamięci wewnętrznej, której jest od 128 do 256 GB.

Tecno Camon 30S ma również czytnik linii papilarnych, dual SIM, moduł NFC, radio FM, głośniki stereo z Dolby Atmos i akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 33 W. Wymiary urządzenia to z kolei 164,49×74,55×7,62 mm. Jego konstrukcja dodatkowo spełnia kryteria klasy odporności IP53.

W tym modelu producent zainstalował też system Android 14 wraz z funkcjami wykorzystującymi sztuczną inteligencję. Dzięki niej użytkownicy Tecno Camon 30S będą mogli na przykład przekształcić odręczny szkic w grafikę albo wygenerować swój portret na podstawie opisu, a także usunąć niechciane elementy ze zdjęć czy wygenerować tekst zgodnie z podanymi wytycznymi oraz sprawdzić tekst pod kątem poprawności gramatyki.

Funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję w smartfonie Tecno Camon 30S (źródło: Tecno)

Tecno Camon 30S – cena

Najnowszy model w ofercie chińskiej marki trafił do sprzedaży w Pakistanie, gdzie za wersję z 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej trzeba zapłacić 59999 rupii, co jest równowartością około 850 złotych.