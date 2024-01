Na tę funkcję Gmaila czekałem odkąd pamiętam. W końcu jest dostępna

Bez wątpienia Gmail to jeden z najpopularniejszych klientów pocztowych, szczególnie dla osób korzystających ze smartfonów z systemem Android. Chociaż Google dba o to, by co jakiś czas wrzucać do apki nowe rozwiązania, to jednej funkcji brakowało w niej od lat. Teraz w końcu jest dostępna.

Gmail zyskał funkcję, której każdy potrzebował

Z aplikacji służącej do obsługi poczty e-mail, połączonej z kontem Google, codziennie korzystają miliony użytkowników. Firma musi więc zadbać o ich komfort obsługi aplikacji. Od grudnia 2023 roku, Gmail może pochwalić się nową techniką walki z niechcianymi przez nikogo, spamowymi mailami. Zastosowane wówczas przez Google zmiany mają cechować się nawet o 38% lepszą wykrywalnością tego typu treści.

Mimo wszystkich ulepszeń wprowadzanych przez markę, w apce brakowało jednej funkcji, która w desktopowej wersji dostępna jest w zasadzie od zawsze. Chodzi o możliwość zaznaczenia wszystkich wiadomości jednocześnie. Do tej pory, proces usuwania wszystkich wiadomości z poziomu mobilnej aplikacji skrzynki pocztowej był mało wygodny i czasochłonny, wymagając wykonania licznych kliknięć, ponieważ każdą z wiadomości musieliśmy zaznaczać osobno.

Jak działa ta nowość?

Oczywiście nie jest to przełomowa zmiana, jednak dla wszystkich, którzy tak jak ja, na co dzień korzystają z poczty za pomocą aplikacji, ta nowa funkcja na pewno będzie przydatna. W końcu, żeby trochę posprzątać na swoim mailu nie trzeba będzie wykorzystywać do tego desktopowej wersji Gmaila.

nowa funkcja Gmail (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Żeby skorzystać z tej nowości wystarczy w swojej skrzynce odbiorczej dłużej przytrzymać jedną z wiadomości lub kliknąć w znajdującego się po lewej stronie ekranu avatara nadawcy. Wówczas nad e-mailami wyświetli się nam przycisk „Zaznacz wszystko”. Po jej zaznaczeniu, domyślnie wybrane zostanie 50 najnowszych pozycji z listy. Jeśli chcemy jednak jednocześnie usunąć więcej wiadomości wystarczy przed procesem wyboru przescrollować nieco swoją skrzynkę, by załadowało się nam więcej maili.

Warto dodać, że o tej funkcji informowaliśmy już we wrześniu 2023 roku. Wówczas jednak pozostawała ona w sferze medialnych doniesień. Teraz Google zaczęło masowo udostępniać ją użytkownikom. Sprawdźcie swoją aplikację Gmail i dajcie znać w komentarzach, czy macie już dostęp do nowej funkcji.