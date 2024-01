iPhone z fizyczną klawiaturą – szalony pomysł brytyjskiej firmy

Dodanie fizyczne klawiatury do smartfona wydaje się dziś nietypowym i szalonym pomysłem. Brytyjska firma postanowiła jednak stworzyć etui do iPhone’a, które właśnie dodaję fizyczny zestaw przycisków.

iPhone z fizyczną klawiaturą

W historii żaden iPhone nie był wyposażony w fizyczną klawiaturę. Dotyczy to również pierwszej generacji tego niezwykle popularnego smartfona, w której już obsługę oparto przede wszystkim na dotykowym ekranie, dodając tylko kilka podstawowych fizycznych przycisków. Kiedyś jednak na rynku mogliśmy spotkać inne smartfony z klawiaturą, które cieszyły się niemałym zainteresowaniem i nie chodzi wyłącznie o urządzenia BlackBerry.

Oczywiście nic nie zapowiada, aby Apple zamierzało dodać fizyczną klawiaturę do iPhone’ów. Jeśli już coś się zmieni, to powstanie smartfon bez jakichkolwiek fizycznych przycisków. Polityka firmy z Cupertino nie zniechęciła jednak Brytyjczyków, którzy zaprezentowali zdecydowanie nietypowe etui.

Mamy do czynienia z etui, do którego należy włożyć iPhone’a, tak jak do każdego normalnego etui. Tutaj jednak na dole znajduje się zestaw fizycznych przycisków. Takie rozmieszczenie elementów sprawia, że klawiatura nie zasłania ekranu, ale z drugiej strony zauważalnie zwiększa to rozmiar urządzenia. Przez co noszenie w kieszeni etui może być niekoniecznie wygodne.

Akcesorium łączy się z iPhonem przez Lighting lub USB-C (wersja dla modeli 15). Możliwe jest również ładowanie smartfona bez wyjmowania go z etui, więc także po podłączeniu do ładowarki mamy możliwość pisania z wykorzystaniem fizycznych klawiszy.

Co więcej, klawiatura jest podświetlana, więc pisanie nocą też jest możliwe. Do tego dochodzą skróty klawiaturowe, które w założeniach mają pozwolić na obsługę wybranych funkcji bez konieczności sięgania do dotykowego ekranu. Przykładowo, jeśli chcemy przewinąć stronę internetową, to wystarczy przytrzymać klawiszy spacji.

Ile kosztuje nietypowe etui z klawiaturą?

Etui, które stworzyła firma Clicks, dostępne jest w wersji dla iPhone’a 14 Pro i 15 Pro, a także dla modelu 15 Pro Max. W przypadku dwóch pierwszych smartfonów jego cena to 139 dolarów, a za wariant do 15 Pro Max należy zapłacić 159 dolarów. Etui możemy wybrać w żółtej lub szarej wersji kolorystycznej. Zamówienia można już składać na stronie firmy, a wysyłka rozpocznie się 1 lutego 2024 roku.