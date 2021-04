Chińscy producenci rzucą się na nowy, topowy procesor Qualcomm Snapdragon

Więcej, mocniej, bardziej – właśnie takimi wytycznymi kierują się producenci smartfonów, ponieważ klienci nie lubią, kiedy serwuje się im tzw. „odgrzewane kotlety”. Nowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 powinien spełnić ich oczekiwania, nawet jeśli nie będzie totalną rewolucją względem pierwowzoru.

Ludzie przyzwyczaili się do tego, że noszą w kieszeniach/torbach przenośne komputery, które można obsłużyć jedną ręką. Smartfony już od kilku lat dysponują tak ogromną mocą obliczeniową, że są w stanie poradzić sobie z przetwarzaniem nawet bardzo wymagających zadań. Co więcej, w wielu przypadkach mogą stanowić wygodne narzędzie do pracy, szczególnie że coraz więcej oferuje tryby z obsługą peryferiów, jak DeX Samsunga czy Ready For Motoroli.

Reklama

Mimo to, producenci procesorów nieustannie pracują nad nowymi, jeszcze wydajniejszymi układami, co w połączeniu z bardziej zaawansowaną litografią sprawia, że użytkownicy z roku na rok dostają coraz większy zapas mocy przy jednoczesnym utrzymywaniu zapotrzebowania na prąd z akumulatora na akceptowalnym poziomie. Czy kiedykolwiek nadejdzie taki moment, że nie będzie się już dało zrobić kolejnego kroku naprzód? Cóż, prawdopodobnie nie.

Nowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 zagości w niejednym smartfonie chińskiej marki

Qualcomm jest jednym z największych graczy na rynku procesorów i tworzy najmocniejsze układy do urządzeń mobilnych z Androidem. Z roku na rok są one coraz bardziej wydajne, a aktualnie tytuł najwydajniejszego należy do modelu Snapdragon 888.

źródło: Qualcomm

Qualcomm nie zamierza go jednak wiecznie trzymać na pierwszym miejscu, ponieważ już pracuje nad procesorem, który zepchnie układ Snapdragon 888 z piedestału. Jak donosi Digital Chat Station, wielu chińskich producentów już go testuje, zatem zapewne możemy się spodziewać wysypu chińskich smartfonów z najwyższej półki z tą platformą mobilną na pokładzie.

Kiedy? W sumie to nie za tak długo, bo za kilka miesięcy. Według Digital Chat Station, smartfony z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 w nowej wersji (aktualnie roboczo stosuje się dopisek „Pro”, aczkolwiek można się spodziewać, że finalnie Amerykanie nazwą go Snapdragon 888+) pojawią się na rynku w trzecim kwartale 2021 roku.