Microsoft zapomniał o Xboksie. Kultowa gra na razie tylko na PlayStation 5

Dość niespodziewanie Mojang Studios, które należy do Microsoftu, oficjalnie ogłosiło, że Minecraft trafi w wersji natywnej na PlayStation 5. Ani słowa nie usłyszeliśmy natomiast o premierze na Xbox Series X/S. Jesteście zdziwieni tym, że Microsoft pomija swoje konsole? Cóż, my też!

Minecraft na PlayStation 5

Obecnie Minecraft na PlayStation 5 i Xbox Series X/S działa na podstawie wersji gry pamiętającej jeszcze zamierzchłe czasy poprzedniej generacji, czyli Xbox One i PS4. Oczywiście gra w kultowe „klocki” wygląda o wiele lepiej na konsolach obecnej generacji, aniżeli na ich poprzednikach (za sprawą zeszłorocznej aktualizacji), ale zmienia to faktu, że nie jest to natywna wersja gry. Ten stan rzeczy zmieni się teraz, ale tylko dla posiadaczy PlayStation 5. Czekaj, co?

Tak, dobrze czytacie. Mojang Studios ogłosiło, że 22 października na PlayStation 5 trafi natywna wersja Minecrafta. Deweloper należący do Microsoftu nie wspomniał jednak ani słowem o Xbox Series X/S. Czyżby o nim zapomniał? Tego nie wiemy, ale trzeba przyznać, że po pierwsze wygląda to nieco komicznie, a po drugie, posiadacze Xboxa mogą czuć się zawiedzeni.

Nowa wersja Minecrafta ma obsługiwać rozgrywkę w rozdzielczości 4K, a także działać w stabilnych 60 klatkach na sekundę. Zgodnie z zapowiedzią, nie będzie jednak obsługiwać „dodatkowych funkcji obecnej generacji konsol”.

Jeśli posiadasz wersję PS4 Minecrafta, a grasz na PS5, będziesz mógł uzyskać dostęp i przetestować wczesną edycję nowej wersji, przechodząc do „ustawień”, a następnie „wersji beta” w grze.

Sprawa ma drugie dno

Sytuacja jest o tyle dziwna, że przecież Microsoft już dawno temu mógł zacząć działać przy natywnej wersji Minecrafta na Xbox Series X/S. Nie musiał wcale czekać na otrzymanie devkitu (deweloperskiej wersji konsoli) od Sony, żeby pracować jednocześnie nad wersjami na różne konsole.

Przypomina się tu sytuacja, która pojawiła się przy okazji sporu o przejęcie Activision i Blizzarda. Sony nie było zbyt chętne do przekazania Microsoftowi deweloperskich wersji konsol PlayStation 5, o czym wspomniał Phil Spencer. Właściciel PS5 nie chciał dzielić się swoją technologią z największym konkurentem, przez co Xbox „był postawiony w niekorzystnej sytuacji”. To rzeczywiście mogło wpłynąć na tempo prac nad natywną wersją Minecrafta na PlayStation 5. Nie tłumaczy to jednak, na co deweloper, będący w rękach Microsoftu, czeka, żeby zrobić to samo dla Xbox Series X/S.