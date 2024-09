Diablo IV za darmo. Przetestuj, zanim wyjdzie dodatek

Blizzard wielkimi krokami przygotowuje się już do premiery Diablo IV Vessel of Hatred, która ma mieć miejsce 8 października. To pierwszy fabularny dodatek do najnowszej gry z tej kultowej serii. Promując go, amerykański gigant postanowił udostępnić Diablo IV za darmo na 4 dni.

Diablo IV za darmo

Najnowsze Diablo wyszło 5 czerwca 2023 roku i od tego czasu zmagało się z wieloma problemami. Sama premiera była bardzo udana, a recenzje Diablo IV na początku były wręcz świetne. Jednak wszystko zweryfikował endgame w sezonie zerowym, a później także w pierwszym. Zawartość rozgrywki w pierwszych sezonach nie była wystarczająca, a gracze narzekali na wiele bezsensownych mechanik występujących na końcowym etapie gry. Jednak z sezonu na sezon było coraz lepiej, a ostatnie sezony okazały się wręcz bardzo dobre.

Grafika promująca Diablo IV: Vessel of Hatred (źródło: Xbox)

Jeszcze lepiej zapowiada się dodatek Vessel of Hatred, do premiery którego pozostało 18 dni. Blizzard stawia coraz mocniej na promocję fabularnego dodatku do Diablo, dlatego zdecydował się udostępnić Diablo IV za darmo na cztery dni (do 23 września). Gracze mogą się już zalogować do Battle.net na PC lub odpalić sklepy PlayStation i Xbox, pobrać grę i zagrać w nią.

Zdobyte postępy zostaną przeniesione do pełnej wersji Diablo (jeżeli zdecydujesz się ją kupić). Istnieją jednak pewne ograniczenia, ponieważ wydawca zdecydował, że w wersji próbnej będzie można zdobyć maksymalnie 20 poziom.

Vessel of Hatred wywróci rozgrywkę do góry nogami

Tak, jak wspomniałem wyżej, Blizzard przymierza się powoli do premiery Vessel of Hatred. Jeśli wcześniej nie mieliście okazji zagrać w Diablo IV, to wykorzystajcie okres próbny, bo to jest dobry moment, żeby zapoznać się z tym tytułem. Jeżeli klimat Wam „siądzie”, to prawdopodobnie warto będzie sięgnąć po DLC, które ponoć wywraca endgame do góry nogami, a to jest właśnie najważniejsze w tej grze.

Oprócz tego, że dostaniemy kolejną klasę, czyli spirytystę, to będziemy mogli zwiedzać nowy region w Sanktuarium, które powiększyło się o dżunglę Nahantu, gdzie spotkamy nie tylko nowych wrogów, czy odwiedzimy miasta lub podbijemy twierdze, ale również przeczeszemy nowe dungeony. Z kolei stare podziemia również zostaną odświeżone, co jest bardzo dobrą decyzją. Umówmy się: one zdecydowanie potrzebowały lekkiego liftingu.

Vessel of Hatred będzie również kontynuowało kampanię Diablo IV, a do gry wprowadzeni zostaną najemnicy (tak szczerze, najmniej potrzebna i pożądana mechanika). Oprócz tego Blizzard przebudował system ubierania naszej postaci, przedmiotów, zdobywania poziomów, a także wprowadził Mroczną Cytadelę, kolejną aktywność endgame, która pozwoli nam zmierzyć się z prawdziwie trudnymi wrogami.

Diablo IV w podstawowej wersji można kupić w zestawie z dodatkiem za 349 złotych na PC, Xbox One, Series X/S oraz PlayStation 4 i 5. Po wygaśnięciu okresu próbnego będzie można zgarnąć podstawową wersję gry nawet 40% taniej.