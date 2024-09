AI ożywiło Heroes of Might and Magic III

Chyba każdy fan gamingu kojarzy Heroes of Might and Magic III, czyli legendarną grę strategiczną z 1999 roku. Teraz, dzięki umiejętnościom pewnego tiktokera oraz sztucznej inteligencji, możemy podziwiać kultowe miejsca i postacie w odświeżonej wersji.

Heroes of Might and Magic III dostało drugie życie

Prawie miesiąc temu pisaliśmy dla Was o Heroes of Might and Magic: Olden Era, czyli nowej odsłonie tej kultowej strategii. Olden Era ma czerpać garściami z tego co najlepsze było w Heroes of Might and Magic III, a przecież ten tytuł ma już 25 lat. Od 1999 roku nie zestarzał się pod względem rozgrywki, ale niestety grafika już trąci myszką. Nawet wersja HD wydana w 2015 roku nie ratuje sytuacji, bo po prostu działa na starych modelach i przeskalowała je jedynie w górę.

Na pomoc jednak przyszła sztuczna inteligencja oraz kreatywność jednego z tiktokerów. Użytkownik o nazwie Skill Potion postanowił przygotować całą masę filmików pokazującą Heroes of Might and Magic III w zupełnie nowej odsłonie. Zamiast klimatycznych, aczkolwiek mocno przestarzałych grafik, mamy zupełnie nowe, odświeżone wersje starych miejsc z gry, czy dobrze nam znanych postaci. Jak to wygląda „na żywo”? Ano na przykład tak:

Odświeżone Heroes of Might And Magic III wygląda świetnie

Klimatyczny świat Heroes of Might And Magic zasługiwał na ulepszoną do Full HD wersję, ale takie wykorzystywanie sztucznej inteligencji jest mocno kontrowersyjne. Po pierwsze, jest to wykorzystywanie czyjejś własności intelektualnej. Po drugie, część kreacji stworzonych przez Skill Potion jest satyrą, co również nie każdemu będzie pasować.

Z jednej strony mamy więc przepiękne, wprawione w ruch i ożywione grafiki z Heroes of Might And Magic III (np. Inferno czy Nekropolia), a z drugiej – wątpliwe moralnie wykorzystywanie czyjejś pracy. Niemniej, jeżeli jesteście fanami Heroes of Might and Magic, to polecam zapoznać się z pracami tiktokera.

Jeżeli dotychczas nie mieliście okazji zagrać w Heroes of Might and Magic III, to teraz możecie dorwać tę kultową grę za 39,49 złotych. Nadchodzi jesienny weekend, więc jest to idealna pora na sięgnięcie po ten tytuł! ;)