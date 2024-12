Czego możemy spodziewać się po nowym iPadzie Air?

Pojawiające się w sieci informacje sugerują, że Apple przygotowuje nową wersję iPada Air, która może zadebiutować już wiosną 2025 roku. Według doniesień odświeżony tablet przyniesie ważne „wewnętrzne usprawnienia”. Co nowego może zaoferować iPad Air?

Apple postawi na nową klawiaturę i lepszy wyświetlacz

Jedną z najciekawszych zmian w nadchodzącym iPadzie Air ma być nowa wersja Magic Keyboard. Dotychczas iPad Air korzystał z klawiatury wprowadzonej w 2020 roku z iPadem Pro. Teraz Apple planuje premierę modelu z dodatkowymi klawiszami funkcyjnymi, które pojawiły się już w najnowszej klawiaturze dla iPada Pro. W przeciwieństwie do modelu dla Pro, nowa klawiatura dla iPada Air prawdopodobnie nie otrzyma jednak aluminiowej obudowy, ale to dobry znak, bo może przełożyć się to na niższą cenę.

Zmiany mają także objąć wyświetlacz. Według innych doniesień, Apple testuje możliwość wprowadzenia do nowej wersji tabletu ekranu Liquid Motion o odświeżaniu 90 Hz, co byłoby znaczącym krokiem naprzód w porównaniu do obecnych 60 Hz. Warto jednak zaznaczyć, że te informacje nie zostały jeszcze w pełni potwierdzone przez analityków branży.

iPad Air przyniesienie też nowy procesor?

Najbardziej oczekiwaną zmianą w kolejnym iPadzie Air jest nowa generacja procesora. Obecny model korzysta z układu M2, ale Apple planuje zastosowanie M3 lub M4, co pozwoli na znaczny wzrost wydajności. Nieoficjalne informacje mówią, że najbardziej prawdopodobne jest wykorzystanie układu M3, który już teraz zasila nowe MacBooki. Nie można jednak wykluczyć, że Apple zdecyduje się na wersję M4 z ograniczoną liczbą rdzeni.

Oprócz procesora, kolejną nowością mogą być modemy 5G autorstwa Apple. Według Bloomberga Apple planuje wprowadzenie własnych modemów 5G, a pierwszymi urządzeniami, które je otrzymają, będą tańsze iPady, takie jak właśnie iPad Air. Wśród potencjalnych usprawnień wymienia się także poprawioną jasność wyświetlacza (600 nitów), obsługę Wi-Fi 7, możliwość korzystania z portu Thunderbolt, wprowadzenie tylnej lampy doświetlającej LED oraz ulepszone mikrofony.

Apple nie ogłosiło jeszcze oficjalnej daty premiery, ale mówi się, że odświeżony iPad Air trafi na rynek na wiosnę 2025 roku.