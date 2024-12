Nowy standard HDMI nadchodzi. Co nas czeka?

Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce możemy być świadkami czegoś, co nie zdarza się zbyt często, a mianowicie wprowadzenia nowego standardu HDMI – HDMI 2.2. Z nieoficjalnych informacji wynika, że może on przynieść znaczące zmiany w zakresie rozdzielczości, częstotliwości odświeżania oraz jakości transmisji.

Nowy standard HDMI to nowe możliwości

Już na początku tekstu wspomniałem, że wprowadzanie nowych standardów HDMI nie zdarza się zbyt często. Obecnie stosowany HDMI 2.1 został oficjalnie zaprezentowany w 2017 roku, a więc już 7 lat temu.

Standard ten pozwala na uzyskanie przepustowości na poziomie 48 Gbps, umożliwiając obsługę rozdzielczości 8K przy 60 Hz oraz 4K przy 120 Hz. Z najnowszych informacji wynika, że HDMI 2.2 (bo taką nazwę będzie nosić nowe HDMI) ma pójść o krok dalej. Według HDMI Licensing Administrator, nadchodzący standard wprowadzi technologię nowej generacji, która zapewni obsługę jeszcze wyższych rozdzielczości i częstotliwości odświeżania.

Chociaż szczegóły dotyczące specyfikacji technicznej pozostają nieznane, można się spodziewać większej przepustowości, co otworzy drzwi do jeszcze lepszej jakości obrazu, zwłaszcza w urządzeniach, takich jak konsole do gier, telewizory premium oraz komputery PC.

Spekuluje się również, że wprowadzenie nowego standardu może wymagać zakupu nowych kabli, podobnie jak miało to miejsce przy przejściu z HDMI 2.0 na HDMI 2.1.

Co z kompatybilnością?

Jednym z ciekawszych wątków wokół tematu nowego standardu HDMI 2.2 jest kompatybilność urządzeń. Według nieoficjalnych doniesień nowe karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 50XX oraz AMD Radeon RX 8000 mogą wspierać ten standard. Obie firmy zaplanowały swoje konferencje prasowe na 6 stycznia 2025 roku – ten sam dzień, w którym HDMI Forum ma ogłosić szczegóły dotyczące HDMI 2.2.

Jeśli te przypuszczenia się potwierdzą, nowy standard HDMI może stać się kluczowym elementem przyszłych generacji sprzętu gamingowego i komputerowego. Użytkownicy komputerów i konsol do gier mogą spodziewać się lepszej wydajności i bardziej płynnego obrazu, co ma ogromne znaczenie dla rozgrywki w wysokiej rozdzielczości i przy dużej liczbie klatek na sekundę.

Oficjalna prezentacja nie została jeszcze potwierdzona, ale wszystko sugeruje, że może odbyć się 6 stycznia 2025 roku podczas targów CES w Las Vegas. Wtedy dowiemy się, jakie nowe możliwości wprowadzi standard oraz które urządzenia będą z nim kompatybilne.