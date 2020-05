Nowy Huawei P Smart 2020 ma dostęp do usług i aplikacji Google. Jakim cudem?

Huawei nie ma lekko odkąd nie może podejmować współpracy z amerykańskimi firmami. Znalazła jednak pewien sposób, by przynajmniej niektóre nowe modele smartfonów wyposażać w usługi Google bez łamania zakazów.

Smartfon Huawei P Smart 2020 można już kupić w Niemczech w przedsprzedaży. To przeciętny smartfon z nieco leciwym już procesorem oraz kilkoma zmianami względem modelu sprzed ponad roku. Zastanawiające jest jednak to, że Huawei udało się legalnie zainstalować na nim Google Mobile Services (GMS). Jak?

Aplikacje Google na smartfonie Huawei

Wszyscy wiemy, że Huawei nie może instalować usług Google Mobile Services na nowych modelach urządzeń. Zamiast tego wyposaża je w rozwijane przez siebie Huawei Mobile Services (HMS). Działają one bardzo dobrze, dopóki dana aplikacja nie zechce odwoływać się do usług Google – przekonacie się o tym, czytając na przykład recenzję Huawei P40 Pro.

Huawei znalazło pewną lukę w tym systemie: dopóki urządzenie nie zmienia nazwy, a kluczowe podzespoły oraz system pozostają niezmienione, urządzenie nie traci certyfikacji Google. Można więc na nim fabrycznie zainstalować aplikację sklepu Google Play i zestaw podstawowych apek giganta z Mountain View, takich jak Gmail.

Taka właśnie sytuacja dotyczy modelu P Smart 2020. To praktycznie kopia modelu z końcówki 2018 roku, a jedyną zmianą jest tutaj zwiększenie pamięci operacyjnej oraz pamięci wbudowanej. Zamiast 3 GB RAM dostajemy 4 GB, a zamiast 64 GB miejsca na dane i system, dostajemy 128 GB. To wszystko. Reszta jest taka sama, jak w modelu P Smart 2019, a więc:

wyświetlacz IPS o przekątnej 6,21″ i rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli, 83.1% screen-to body ratio

ośmiordzeniowy procesor HiSilicon Kirin 710F (4x Cortex A73 2,2 GHz + 4x Cortex A53 1,7 GHz)

4 GB RAM

128 GB pamięci wewnętrznej

slot na karty microSD

podwójny aparat główny:

– 13 Mpix (f/2.0)

– 2 Mpix

– 13 Mpix (f/2.0) – 2 Mpix aparat przedni: 8 Mpix (f/2.0)

port microUSB

głośnik mono

port słuchawkowy

Wi-Fi 802.11 ac

GPS

Bluetooth 4.2

NFC

skaner linii papilarnych z tyłu obudowy

USB typu C

akumulator Li-Po o pojemności 3400 mAh

Android 9.0 Pie z EMUI 9.0

wymiary: 155,2 x 73,4 x 7,95 mm

waga: 160 g

Na razie nie wiadomo kiedy i w jakiej cenie Huawei P Smart 2020 trafi do Polski. W Niemczech jego cena wynosi 199 euro, a w przedsprzedaży do zakupu dodawany jest głośnik Bluetooth.

Smartfon pojawi się pewnie u nas na podobnej zasadzie jak Huawei P30 Lite. Odświeżona wersja tego modelu także może bez przeszkód korzystać z usług i aplikacji Google.

Nie da się uniknąć wrażenia, że Huawei próbuje sprzedać to samo dwa razy. I to nie tylko wrażenie – w P Smart 2020 nie zmieniło się względem poprzednika prawie nic, co mogłoby skłaniać do jego zakupu. To może zrobić tylko i wyłącznie cena.

