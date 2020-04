Nadchodzi Huawei P Smart 2020. Jest dobra i zła wiadomość (a w zasadzie nawet dwie)

W związku z ograniczeniami, z jakimi musi mierzyć się Huawei, każdy jego nowy smartfon wzbudza zainteresowanie. Użytkownicy zastanawiają się bowiem, czy dany model zaoferuje dostęp do usług Google, czy będzie bazował na Huawei Mobile Services. W przypadku nadchodzącego Huawei P Smart 2020 odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi „tak”, ale wiąże się to z kwestią, z której nie każdy musi być zadowolony.

Huawei P Smart 2020 – specyfikacja

Smartfon zaoferuje wyświetlacz LCD o przekątnej 6,21 cala, proporcjach 19,5:9 i rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli z wycięciem w kształcie litery „U” w górnej części. Z ekranem nie zostanie zintegrowany czytnik linii papilarnych, jak w większości nowych smart-telefonów z Androidem – pojemnościowy skaner odcisków palców znajdzie się na panelu tylnym Huawei P Smart 2020.

Jako że nadchodzący smartfon zaoferuje dostęp do aplikacji i usług Google, Huawei musiał wyposażyć go w już nie najnowszy procesor HiSilicon Kirin 710F, który składa się z czterech rdzeni ARM Cortex-A73 o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,2 GHz i czterech ARM Cortex-A53 do 1,7 GHz. Za grafikę w tym układzie odpowiada ARM Mali-G51 MP4. Do jego produkcji wykorzystywany jest natomiast 12-nm proces technologiczny.

Huawei P Smart 2020 zaoferuje też 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD, a także pojedynczy aparat o rozdzielczości 8 Mpix z przysłoną f/2.0 na przodzie i podwójny 13 Mpix (f/2.0) + 2 Mpix do pomiaru głębi ostrości na panelu tylnym. Na jego pokładzie znajdzie się również moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Smartfon ma zasilać akumulator o pojemności 3400 mAh, który będzie można ładować przez port USB-C. Huawei P Smart 2020 ma pracować pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie z interfejsem EMUI 9.1. Co prawda nie jest to ewenementem (zob. Sony Xperia L4), ale w tym przypadku Huawei nie mógł zainstalować Androida 10, bowiem wówczas nie uzyskałby certyfikacji Google.

Cena smartfona nie jest znana, ale szacuje się, że zamknie się ona w przedziale 200-220 euro. Dla przypomnienia, zeszłoroczna wersja, która pod większością względów jest podobna do tegorocznej, kosztowała w Polsce na start 999 złotych.

*Na zdjęciu tytułowym Huawei P Smart 2019 (pod linkiem znajdziecie jego recenzję, przygotowaną przez Miłosza)

Źródło: WinFuture