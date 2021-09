Garść jesiennych nowości od HP – są laptopy, All-in-One, monitory i tablet

Jakiś czas temu HP zaprosiło dziennikarzy na wirtualne spotkanie dotyczące jesiennych premier producenta. Wśród nowości znalazły się laptopy, komputery All-in-One, monitory i całkiem interesujący tablet.

Jak podkreślił sam producent, jesienne premiery są podyktowane zmianami w organizacji pracy, jakich doświadczyliśmy w ostatnim czasie. W hybrydowym świecie coraz częściej uciekamy się do pracy i nauki zdalnej z domowego zacisza, przez co nasze potrzebowania też ewoluowały.

HP Spectre x360 – 16-calowy laptop dla każdego

Pierwszym urządzeniem, którym pochwalił się producent, jest 16-calowy laptop HP Spectre x360. Jak zapewne się domyślacie po nazwie – będzie to urządzenie konwertowalne.

Co istotne, producent mocno celuje w najnowszą odsłonę systemu od Microsoftu – HP Spectre x360 ma pojawić się na rynku już z Windowsem 11 na pokładzie. Zresztą, nie ma w tym nic dziwnego – premiera Windows 11 już wkrótce.

Podczas spotkania największa uwaga została poświęcona kamerze internetowej HP GlamCam. Funkcje, które wyróżnił producent, to m.in. Auto Frame – automatyczne kadrowanie obrazu tak, aby rozmówca widział właśnie nas, na przykład kiedy podczas rozmowy będziemy chcieli wstać i przechadzać się wzdłuż biurka.

Trochę uwagi poświęcono też funkcji „udoskonalającej” wygląd, czyli Beauty Mode – choć do niej mam dosyć negatywne podejście, chyba wszyscy domyślają się dlaczego. Funkcją łagodzącą moje podejście jest Lightning Correction, która zadba o to, żeby padające z różnych stron światło nie psuło naszego obrazu.

Ze względu na hybrydowy tryb życia wielu konsumentów, producent zdecydował się na zaimplementowanie funkcji dbających o nasz dobrostan – od monitorowania czasu pracy przed wyświetlaczem, przez kontrolowanie dystansu, jaki dzieli naszą twarz od wyświetlacza.

Ostatnimi już udogodnieniami dostarczonymi przez HP GlamCam jest zestaw funkcji blokujących wyświetlacz, gdy odejdziemy od komputera, wznawiających pracę, gdy do niego podejdziemy, przygaszanie ekranu, kiedy na niego nie patrzymy w ramach śledzenia aktywności i informujących nas, jeśli kamera wykryje, że ktoś spoziera na ekran przez nasze ramię.

Producent na konferencji nie podzielił się szczegółami dotyczącymi specyfikacji urządzenia, a materiały prasowe z dalszymi technikaliami nie zostały jeszcze udostępnione. Wiemy jednak, że HP Spectre x360 będzie wyposażony w 16-calowy ekran o proporcjach 16:10 i rozdzielczości sięgającej UHD+. Wszystko w technologii OLED i przy proporcjach wyświetlacza do powierzchni na poziomie 91%.

Niemniej, musimy nastawiać się raczej na sporą wydajność – producent zapowiada procesory Intel Evo i7 11. generacji, kartę NVIDIA GeForce RTX3050 i łączność do WiFi 6E włącznie. Oczywiście dokładna specyfikacja będzie zależała od wariantu urządzenia. Cena zaczynać się ma od 1639 dolarów.

HP Envy 34″ – All-in-One dla twórców

Kolejnym urządzeniem zaprezentowanym przez producenta jest coś od twórców, dla twórców. Nowy HP Envy ma wyróżniać się m.in. 34-calowym ekranem o proporcjach 21:9 i rozdzielczości 5K, a także kalibracją z parametrem DeltaE poniżej 2. Analogicznie, producent planuje Windowsa 11 wraz z funkcją podziału ekranu na wygodne części.

Poza drobnostkami, jak regulowana wysokość „monitora”, producent zwraca uwagę na interesujące akcesorium, które będzie dostępne w zestawie. Podłączana na standardowe USB typu A kamera do rozmów, którą do komputera mocować się będzie… magnetycznie. Do wyboru będzie trochę miejsc tak, aby każdy dostosował położenie obrazu do swoich potrzeb. Dodatkowym udogodnieniem jest HP Enhanced Lightning – podświetlanie niewykorzystanej przestrzeni roboczej monitora na biało tak, aby wyglądać w oku kamery możliwie najlepiej.

Producent przewidział też montaż (i odpowiednie obracanie obrazu w oprogramowaniu) tak, aby możliwe było wygodne prezentowanie na wideorozmowie tego, co dzieje się na naszym biurku.

Sprawy ze specyfikacją mają się analogicznie, jednak tutaj producent zapowiada nawet 8-rdzeniowy procesor Intel Core i9 S 11. generacji i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080. Cena zaczynać się będzie od 1999 dolarów.

HP 11″ Tablet PC – wygodne narzędzie do nauki

Z jednej strony można powiedzieć – tablet jak tablet, z tym, że z Windowsem 11. Tego typu urządzenia konwertowalne nie są nam obce, prawda? Wyróżnikiem propozycji ma być – po raz kolejny – kamera i kolaboracja ze wspomnianymi urządzeniami.

HP 11″ Tablet PC wyposażony zostanie w solidne oczko kamery, które będzie można obracać – tak, aby pokazać nie tylko coś zza urządzenia, ale również sprzed niego, czyli… nas. Lub biurko – wystarczy opuścić zawias nieco niżej i kliknąć w oprogramowaniu funkcję obracającą obraz.





HP 11″ Tablet PC – możliwości konfiguracji czytelnika

Producent powiedział też co nieco o oprogramowaniu, które ma wspomóc pracę na tym urządzeniu – m.in. HP Palette, HP QuickDrop, Duet for HP czy Concepts. Cena zaczynać się będzie od 599 dolarów.

To nie wszystkie nowości

Powyższa trójka to, szczerze mówiąc, najbardziej interesujące elementy jesiennych premier producenta. Warto jednak nadmienić, że producent zajawił też ultrabooka HP 14 (z opcjonalnym modemem 4G) oraz zapowiedział dwa monitory – HP U32 4K HDR i HP M32d WQHD Curved.