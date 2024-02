Spodobał Ci się głośnik JBL Authentics 300? Lepiej nie patrz na jego cenę…

Przenośne głośniki cieszą się dużą popularnością wśród klientów, szczególnie że w sklepach jest ich całe mnóstwo, zarówno tańszych, jak i droższych. Nowy JBL Authentics 300 (niestety) należy do tego ostatniego grona.

JBL Authentics 300 – specyfikacja

JBL Authentics 300 zdecydowanie wyróżnia się na tle większości głośników przenośnych, ponieważ jest on inspirowany stylem retro z lat 70. – mnie prywatnie przypomina legendarne głośniki marki Marshall, lecz sam producent podaje, że zastosował w nim kultową kratę Quadrex oraz skóropodobną obudowę i uchwyt z odlewanego aluminium.

fot. producenta

Design z pewnością będzie przyciągać wzrok do JBL Authentics 300, lecz nie oszukujmy się – nie on jest najważniejszy w tego typu urządzeniach, bo najważniejszą kwestią jest jakość dźwięku. Producent twierdzi, że nie zawiedzie ona oczekiwań klientów, gdyż model ten wyposażono w parę 25-milimetrowych głośników wysokotonowych oraz pełnozakresowy 5,25-calowy głośnik niskotonowy i 6,5-calowy pasywny radiator. Całkowita moc wyjściowa głośników to aż 100 W.

Jako że jest to głośnik bezprzewodowy, potrzebuje on źródła dźwięku. Można go przesyłać za pomocą Bluetooth 5.3 lub Wi-Fi poprzez AirPlay, Alexa Multi-Room Music (MRM), Chromecast i Spotify Connect. Ponadto dzięki wbudowanemu Wi-Fi (obsługującego częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz) głośnik może automatycznie aktualizować swoje oprogramowanie i funkcje. Dodatkowo do dyspozycji użytkowników pozostają asystenci głosowi Google i Amazon Alexa, a także złącze Ethernet i wejście audio.

Głośnik wyposażono również w akumulator litowy o pojemności 4800 mAh (3,6 V), który według deklaracji producenta ma wystarczyć na odtwarzanie dźwięku przez maksymalnie 8 godzin. Wymiary JBL Authentics 300 wynoszą 342×195,6×180,3 mm, a waga 4,9 kg.

Cena JBL Authentics 300 (niestety) nie jest niska

W ofercie producenta znajdziemy produkty w zróżnicowanych cenach – nie ogranicza się on tylko do urządzeń w określonym przedziale. Głośnik JBL Authentics 300 lokuje się jednak w gronie tych zdecydowanie droższych, gdyż jego cenę ustalono na… 1999 złotych, choć w wybranych sklepach dostępny jest za 1849 złotych. Jeśli mogę Was jakoś pocieszyć, to przypomnę, że model Authetics 500 kosztuje jeszcze więcej, bo aż 2899 złotych.