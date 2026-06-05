Polaroid ma nowy aparat natychmiastowy. Idealny na wakacje – jak twierdzi

Zapowiadając Polaroid Go Generation 3 producent zwrócił uwagę na to, że jest to najlepszy model w historii tej serii i że stanowi ukłon w stronę młodych użytkowników, reprezentujących pokolenie Z (Gen Z), chcących zapewnić sobie latem detoks od ekranów.

Polaroid Go Generation 3 to ultramobilny aparat natychmiastowy

Producent w oficjalnych komunikatach używa stwierdzenia, że jest to „najmniejszy na świecie aparat natychmiastowy”, ale to nie do końca prawda. Najzabawniejsze jest to, że w rzeczywistości jest on nawet nieco większy od… swojego poprzednika. Tak czy inaczej jest bardzo mały i poręczny – tego odmówić mu nie można.

Konkretnie aparat ma wymiary 106,5 × 83,8 × 64,6 mm, a arkusze – 66,6 × 53,9 mm, przy czym sama fotografia zajmuje powierzchnię 47 × 46 mm. Dzięki temu Polaroid Go Generation 3 można mieć zawsze przy sobie, a zdjęcia z powodzeniem zmieszczą się na przykład pod przezroczystym etui do telefonu.

Co oferuje aparat Polaroid Go Generation 3?

Spośród pozostałych cech warto wspomnieć chociażby o lusterku ułatwiającym robienie selfie, samowyzwalaczu do zdjęć grupowych oraz trybie podwójnej ekspozycji. Przy tym aparat pozostaje prostym urządzeniem – ze stałym ustawieniem ostrości i automatycznie dobieranymi parametrami.

Polaroid Go Generation 3 (fot. Polaroid)

Chodzi o to, by oderwać się od ekranów i w każdej chwili móc po prostu wyjąć Polaroida i cyknąć fotkę. Szczególnie że naładowany do pełna akumulator zapewnia dość energii, by można było wykorzystać 15 pakietów filmu, czyli na 240 zdjęć.

Ma obiektyw z soczewkami wykonanymi z żywicy poliwęglanowej, cechuje się ogniskową 63,75 mm i oferuje pole widzenia 38 stopni w poziomie i 38,8 stopni w pionie.

Jeśli zaś chodzi o ulepszenia względem poprzedniej generacji, producent zwraca uwagę przede wszystkim na mocniejszą lampę błyskową, wyższy współczynnik kontrastu oraz zredukowane odblaski.

Polaroid Go Generation 3 (fot. Polaroid)

Ile kosztuje aparat natychmiastowy Polaroid Go Generation 3?

Aparat Polaroid Go Generation 3 jest już dostępny w sprzedaży. Występuje w pięciu wersjach kolorystycznych: białej, czarnej, jasnoniebieskiej, fioletowej i turkusowej. Cena w oficjalnym sklepie producenta wynosi 89,99 euro, co po obecnym kursie przekłada się na ~380 złotych.

Wkłady natomiast kosztują 19,99 euro (~85 złotych) za 16 sztuk lub 37,99 euro (~160 złotych) za dwupak, czyli 32 sztuki.