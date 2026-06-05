Polaroid ma nowy aparat natychmiastowy. Idealny na wakacje – jak twierdzi

Zapowiadając Polaroid Go Generation 3 producent zwrócił uwagę na to, że jest to najlepszy model w historii tej serii i że stanowi ukłon w stronę młodych użytkowników, reprezentujących pokolenie Z (Gen Z), chcących zapewnić sobie latem detoks od ekranów.
Polaroid Go Generation 3 to ultramobilny aparat natychmiastowy
Producent w oficjalnych komunikatach używa stwierdzenia, że jest to „najmniejszy na świecie aparat natychmiastowy”, ale to nie do końca prawda. Najzabawniejsze jest to, że w rzeczywistości jest on nawet nieco większy od… swojego poprzednika. Tak czy inaczej jest bardzo mały i poręczny – tego odmówić mu nie można.
Konkretnie aparat ma wymiary 106,5 × 83,8 × 64,6 mm, a arkusze – 66,6 × 53,9 mm, przy czym sama fotografia zajmuje powierzchnię 47 × 46 mm. Dzięki temu Polaroid Go Generation 3 można mieć zawsze przy sobie, a zdjęcia z powodzeniem zmieszczą się na przykład pod przezroczystym etui do telefonu.
Co oferuje aparat Polaroid Go Generation 3?
Spośród pozostałych cech warto wspomnieć chociażby o lusterku ułatwiającym robienie selfie, samowyzwalaczu do zdjęć grupowych oraz trybie podwójnej ekspozycji. Przy tym aparat pozostaje prostym urządzeniem – ze stałym ustawieniem ostrości i automatycznie dobieranymi parametrami.
Chodzi o to, by oderwać się od ekranów i w każdej chwili móc po prostu wyjąć Polaroida i cyknąć fotkę. Szczególnie że naładowany do pełna akumulator zapewnia dość energii, by można było wykorzystać 15 pakietów filmu, czyli na 240 zdjęć.
Ma obiektyw z soczewkami wykonanymi z żywicy poliwęglanowej, cechuje się ogniskową 63,75 mm i oferuje pole widzenia 38 stopni w poziomie i 38,8 stopni w pionie.
Jeśli zaś chodzi o ulepszenia względem poprzedniej generacji, producent zwraca uwagę przede wszystkim na mocniejszą lampę błyskową, wyższy współczynnik kontrastu oraz zredukowane odblaski.
Ile kosztuje aparat natychmiastowy Polaroid Go Generation 3?
Aparat Polaroid Go Generation 3 jest już dostępny w sprzedaży. Występuje w pięciu wersjach kolorystycznych: białej, czarnej, jasnoniebieskiej, fioletowej i turkusowej. Cena w oficjalnym sklepie producenta wynosi 89,99 euro, co po obecnym kursie przekłada się na ~380 złotych.
Wkłady natomiast kosztują 19,99 euro (~85 złotych) za 16 sztuk lub 37,99 euro (~160 złotych) za dwupak, czyli 32 sztuki.