Nowości w Yanosik Autoplac: przede wszystkim asystent robienia zdjęć

W kwietniu do 2020 roku do aplikacji Yanosik trafiła nowa usługa – Autoplac, czyli serwis z ogłoszeniami sprzedaży samochodów. Właśnie doczekała się rozszerzenia o nowe funkcje, w tym jedną bardzo przydatną.

Odpowiednie zdjęcia to sposób na szybką sprzedaż samochodu

Każdy, kto kiedykolwiek przeglądał różne portale ogłoszeniowe w poszukiwaniu samochodu, z pewnością spotkał się z ofertami, w których opis pojazdu był konkretny i rzetelny, ale załączone zdjęcia zniechęcały do udania się na osobiste oględziny. Dotyczy to, w zdecydowanej większości, samochodów wystawianych do sprzedaży przez osoby prywatne. To właśnie z myślą o tego typu ogłoszeniodawcach w Autoplac pojawiła się nowa funkcja – asystent fotografowania samochodu.

Aplikacja Yanosik, na etapie dodawania ogłoszenia, sama podpowie, jakie zdjęcia samochodu należy dołączyć, jak skomponować kadr i jakie elementy samochodu powinny się w nim znaleźć.

Funkcja ta może okazać się strzałem w dziesiątkę i w wielu przypadkach pomóc w szybkiej sprzedaży pojazdów. Jako że ludzie to w przeważającej większości wzrokowcy kupujący oczami, odpowiednio przygotowane zdjęcia mogą istotnie pomóc w zyskaniu większego zainteresowania kupujących.

Jak bezpiecznie kupić samochód?

Niestety, na to pytanie nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi. Przede wszystkim należy jednak zachować czujność i uważnie zweryfikować stan techniczny i prawny nabywanego samochodu. Zdarzało się, że nawet nowe, kupowane w salonie pojazdy, miały za sobą ciekawą historię. Niestety, nieuczciwych sprzedających w dalszym ciągu nie brakuje, dlatego dobrym sposobem jest korzystanie z narzędzi pomagających poznać więcej szczegółów z historii danego pojazdu.

Pomocna jest w tym inna z funkcji dostępnych w ramach usługi Autoplac – weryfikacja sprzedawanych samochodów w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Samochody, które zostały zweryfikowane w CEPiK, otrzymały teraz specjalne etykiety, a wyszukiwarka możliwość odfiltrowania wyłącznie tych, których historia jest potwierdzona.

Możliwość wyszukiwania wyłącznie pojazdów ewidencjonowanych w CEPiK to tylko jedna z nowości w w wyszukiwarce. Poza nią możliwe jest teraz wyszukiwanie pojazdów z określonej lokalizacji oraz wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów.

Z nowości w Yanosik Autoplac mogą już korzystać zarówno posiadacze smartfonów z Androidem jak i iOS.

Źródło: informacja producenta via Telepolis.pl