Yanosik otworzy swój portal ogłoszeniowy. Nadciąga Autoplac

Większość kierowców raczej zna aplikację Yanosik. Jej twórcy ciągle poszerzają swoją działalność – od fizycznych urządzeń (jedno z nich, Yanosik GTR, miałem okazję testować), przez oceny mechaników, ubezpieczenia aż po opłaty za parkowanie. Zapowiada się coś nowego. Autoplac, czyli portal ogłoszeniowy, którego zawartości chyba nie trzeba przedstawiać nikomu.

Premiera portalu Autoplac została co prawda zapowiedziana na wtorek, a więc teoretycznie będzie można rozpocząć dodawanie lub przeglądanie oferty na samochody dopiero po Wielkanocy, ale… witryna już działa.

AutoPlac – w czym lepszy od OtoMoto?

Aktualnie najbardziej ikonicznym portalem ogłoszeniowym do wystawiania samochodów jest OtoMoto, choć oczywiście sporo ofert da się znaleźć także na Allegro, OLX, portalu Gratka czy Facebooku. Czym chce się wyróżnić Yanosik? Wystawianie ogłoszeń na portalu AutoPlac ma być darmowe (a to spory plus), a ich treść ma być wzbogacona o zweryfikowany nr VIN, przebieg z bazy CEPiK czy rezultat najnowszego przeglądu.

Choć portal już działa, to ze szczegółami musimy uzbroić się w cierpliwość, ale myślę, że klucz będzie tkwił w koncie Yanosik. Z tego, co widzę na stronie AutoPlac, ogłoszenie dodaje się z poziomu dobrze znanej aplikacji.

Jeżeli usługodawca zdecyduje się na jakąś synchronizację informacji między aplikacją Yanosik i portalem AutoPlac, to ma szanse na kupienie konsumentów poprzez dodatkowe pole do weryfikacji. Być może podstawowa informacja o „randze” wystawiającego lub chętnego na zakup byłaby dla niektórych osób pewnym wyznacznikiem uczciwości?

Co ciekawe, pierwsze ogłoszenia na portalu już się pojawiły, zresztą sama strona funkcjonuje i zapowiada się bardzo dobrze i czytelnie. Możecie sprawdzić sami – witryna Autoplac.pl już działa i zdaje się być funkcjonalnie pełnoprawna.

To Yanosik nie umiera?

Możemy spekulować, że twórcy aplikacji Yanosik po prostu chwytają się brzytwy, bo toną. W Mapach Google stopniowo pojawia się funkcjonalność oferowana przez „karpackiego zbójnika”, a te cieszą się ogromną popularnością wśród kierowców. Wiele osób zaczyna liczyć dni, jakie pozostały polskiemu projektowi.

Jak będzie w rzeczywistości? I, co ważniejsze, czy marka aplikacji Yanosik wystarczy do podbicia serc konsumentów na tyle, żeby konkurować z OtoMoto? Myślę, że motorem napędowym może być na początku możliwość darmowego wystawienia ogłoszenia, a czas pokaże czy AutoPlac przyjmie się wśród sprzedających i poszukujących samochodów używanych.

źródło: AutoPlac via Cashless

grafika główna: Yanosik GTR

