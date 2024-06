To oświetlenie Philips Hue zadba o rytm dobowy. Wiele nowości trafia na polski rynek

Philips Hue to linia inteligentnych urządzeń oświetleniowych należących do marki Signify, która ponownie powiększa się o nowe produkty. Tym razem do gamy sprzętów dołącza wyjątkowa lampka Twilight – jej zadaniem jest wsparcie użytkownika w zachowaniu rytmu dobowego. Co to oznacza i jakie jeszcze nowości dotarły na europejski rynek?

Lampa, która zadba o sen

Philips Hue Twilight to inteligentna lampka nocna, która ma zadbać o zdrowy sen, zgodny z rytmem dobowym. Urządzenie pozwala na uruchamianie trybu snu, odpowiedzialnego za mocne i stopniowe przyciemnianie oświetlenia.

Lampka nocna Philips Hue Twilight (źródło: producent)

Sprzęt łączy się z aplikacją oraz innymi produktami inteligentnymi, dzięki czemu można je zsynchronizować, a do sterowania światłem użyć smart przełącznika lub głosu. Rytm dobowy użytkownika jest też wspierany przez sześć scen świetlnych, wyróżniających się różnymi motywami. Z kolei funkcja ColorCast odpowiedzialna jest za naśladowanie kolorystyki dostosowanej do danej pory dnia.

Inteligentna lampka Twilight jest już dostępna na polskim rynku w dwóch wersjach kolorystycznych – białej i czarnej – za 1269 złotych.

Nowe lampy sufitowe od Philips Hue

Signify do swojej wiodącej linii produktów oświetleniowych dołączył też nowe lampy sufitowe. Jedną z nich jest Philips Hue Datura, która została wyposażona w dwa rodzaje oświetlenia – główne oraz tylne, tworzące poświatę na suficie. Oba typy świateł można dostosować pod względem kolorystycznym według aktualnych potrzeb domowników. Koszt urządzenia to 1359 złotych.

Lampa sufitowa Philips Hue Datura (źródło: producent)

Wśród nowych produktów znalazły się także oprawy podtynkowe – ich cechą wyróżniającą jest smukły profil, dzięki czemu sprawdzą się tam, gdzie zwyczajna lampa sufitowa nie może zostać zainstalowana. Urządzenie emituje moc do 1150 lumenów w postaci szerokiej wiązki światła, łączy się z aplikacją, gdzie można je wygodnie wyregulować i przyciemnić. Koszt oprawy to 409 złotych.

Signify zapowiada też Philips Hue Tento – okrągły panel sufitowy. Rozwiązanie to ma być dostępne latem br. i pojawi się różnych konfiguracjach:

emitujący światło białe: kolor oprawy to czerń, średnica oprawy wynosi 29,1 centymetra, a cena to 319 złotych,

emitujący światło białe od ciepłego do chłodnego: oprawa w kolorze białym i czarnym do wyboru, średnica oprawy 29,1, 42,1 lub 54,2 centymetra, a ceny to kolejno 409, 549 oraz 729 złotych,

emitujący światło białe od ciepłego do chłodnego oraz kolorowe: oprawa w kolorze białym i czarnym do wyboru, średnica oprawy 29,1, 42,1 lub 54,2 centymetra, a ceny to 499, 679 oraz 909 złotych.

Nowoczesne lampki z ciekawymi żarówkami

Philips Hue powiększy się także o cztery nowe żarówki G95 E27 z serii Lightguide. Ich cechą charakterystyczną jest wyjątkowy kształt, który świetnie uzupełni nowoczesne wnętrza. Nowości obejmują szklane małe kule za 369 złotych, duże kule za 459 złotych, kształt trójkątny kupimy za 459 złotych, a kształt podłużny za 369 złotych. Żarówki te sprawdzą się w m.in. w drukowanych w 3D lampach stołowych, dostępnych za 279 złotych w kolorze piaskowym, szałwiowym oraz błyszczącej czerni lub w zestawie z żarówką za 738 złotych.

Lampy stołowe Lightguide (źródło: producent)

Signify zapowiedziało także nowe żarówki GU10 oraz oprawy punktowe. Latem marka ma zamiar zaktualizować aplikację i wprowadzić nowe funkcje. Wśród nich m.in. ma znaleźć się opcja automatycznego uzbrajania i rozbrajania systemu bezpieczeństwa w oparciu o ustalony harmonogram.