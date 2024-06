Nextbase iQ debiutuje w Polsce. Ten wideorejestrator potrafi więcej

Inteligentny asystent kierowcy – tak o swoim wideorejestratorze Nextbase iQ napisał sam producent. Jakie są jego argumenty? Cóż, trzeba przyznać, że dość poważne. To naprawdę zaawansowany gadżet dla zmotoryzowanych.

Nextbase iQ potrafi więcej niż zwykły wideorejestrator

Nextbase iQ to najbardziej zaawansowany wideorejestrator samochodowy w ofercie tej marki. Powstawał długo – dość powiedzieć, że w serwisie oiot.pl jego zapowiedź pojawiła się przeszło dwa lata temu. Producent poświęcił więc sporo czasu na dopieszczenie urządzenia i teraz jest ono wreszcie dostępne w sprzedaży.

fot. producenta

Model Nextbase iQ opisywany jest jako nie tyle wideorejestrator, co „inteligentny asystent kierowcy”. Takie miano zawdzięcza temu, że na zestaw składają się dwie kamery: jedna, normalnie, skierowana jest na przednią szybę samochodu, druga natomiast obserwuje wnętrze auta. Do tego łączy się z internetem.

Pakiet inteligentnych funkcji

Przede wszystkim kierowca zyskuje możliwość obserwowania wnętrza i otoczenia samochodu na żywo, niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Wystarczy, że uruchomi aplikację – zupełnie jak w przypadku domowego monitoringu. Może też liczyć na powiadomienia, gdy wydarzy się coś niepokojącego, na przykład zarejestrowana zostanie bardzo bliska obecność ludzi.

Nextbase iQ oferuje także dwa specjalne tryby. Tryb Stróża umożliwia otrzymywanie powiadomień (chociażby o przekroczeniu prędkości czy opuszczeniu określonej strefy), gdy samochodem kieruje inna osoba. Z kolei Tryb Świadka może zostać aktywowany w przypadku wystąpienia jakiegoś zdarzenia i wówczas nagrany (i zapisany w chmurze) zostanie 30-minutowy materiał wideo, do którego link zostanie wysłany ustalonej wcześniej osobie.

fot. producenta

Dodatkowo, gdy dojdzie do wypadku, to zadziała też system Emergency SOS, który automatycznie powiadamia służby ratunkowe (wraz z lokalizacją i szczegółami zdarzenia). Wreszcie, w trosce o bezpieczeństwo podczas jazdy rejestrator został także wyposażony w obsługę komend głosowych. Pozwala to na sterowanie nim bez konieczności odrywania rąk od kierownicy.

Producent zapowiada ponadto, że funkcjonalność kamerki będzie rozszerzana. Dodaje również, że samo urządzenie oferuje wysoką jakość nagrań niezależnie od warunków pogodowych i pory dnia, ma na pokładzie precyzyjny moduł GPS i jest wyposażone w kartę pamięci o pojemności 64 GB (w razie czego można ją zamienić na pojemniejszą – maksymalnie 256 GB).

Cena i dostępność

Zestaw jest już dostępny w sklepach, ale powiedzmy sobie wprost: to nie są tanie rzeczy. Wideorejestrator Nextbase iQ występuje w trzech wariantach, których ceny przedstawiają się następująco:

iQ FHD (kamera przednia 1080p + kabinowa 1080p) – 1999 złotych,

iQ 2K (kamera przednia 1440p + kabinowa 1440p) – 2399 złotych,

iQ 4K (kamera przednia 2160p + kabinowa 1440p) – 2499 złotych.

Jeśli dodatkowo chcesz mieć też obraz zza samochodu, to musisz dołożyć do tego jeszcze 799 złotych – tyle kosztuje moduł widoku wstecznego (iQ Rear Camera). Żeby zaś mieć dostęp do pełnej gamy inteligentnych funkcji trzeba w dodatku opłacać subskrypcję Protect lub Protect Plus – ceny rozpoczynają się od 29 złotych miesięcznie (tyle dobrze, że przy abonamencie rocznym można nieco zaoszczędzić).

fot. producenta

Zestaw Nextbase iQ możesz kupić między innymi w sklepach Media Expert oraz Komputronik (to linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspierasz naszą działalność, dziękujemy!).