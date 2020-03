Volkswagen ID.4 – elektryczny SUV o dobrym zasięgu

Niebawem oferta elektrycznych Volkswagenów powiększy się o kolejny model. Niemiecki producent zapowiedział ID.4.

Elektryczny SUV dołączy do ID.3

Volkswagen ma ambitne plany związane z elektromobilnością i samymi samochodami napędzanymi silnikami elektrycznymi. Firma w tym celu zainwestuje 33 mld euro w całej grupie, w tym 11 mld euro w samą markę Volkswagen. Niemcy planują osiągnięć milion samochodów elektrycznych do 2023 roku. Z kolei wynik na poziomie 1,5 mln wyprodukowanych elektryków ma zostać osiągnięty dwa lata później.

Pierwszym autem zapowiadającym zmiany jest zaprezentowany pod koniec 2019 roku model ID.3. Jego produkcja już ruszyła, a według wstępnych planów pierwsze egzemplarze trafią do klientów jeszcze w tym roku. Oczywiście nie będzie to jedyny elektryk w gamie Volkswagena – firma zapowiedziała właśnie model ID.4, a pod koniec 2021 roku zobaczymy elektryczne kombi.

Poznaliśmy oficjalne informacje o ID.4

Koncern z Wolfsburga ogłosił, że ID.4, idąc śladami ID.3, zostanie oparty na nowej platformie MEB, zaprojektowanej specjalnie dla samochodów elektrycznych. Wersję produkcyjną mamy poznać jeszcze w tym roku.

Volkswagen ID.4 początkowo będzie oferowany z napędem na tylne koła. Natomiast wersja „odpychająca” się za pomocą wszystkich czterech kół zadebiutuje w późniejszym terminie. Akumulator został umieszczony nisko i na środku podwozia, dzięki czemu środek ciężkości auta wypada nisko, co powinno pozytywnie przełożyć się na prowadzenie oraz umożliwi równomierny rozkład masy na obie osie.

Firma zapowiada, że zasięg na w pełni naładowanych akumulatorach ma wynosić do 500 km. Najpewniej dotyczy to topowego wariantu elektrycznego SUV-a. W ofercie powinny pojawić się również słabsze odmiany, które będą dostępne w niższych cenach.

Jak podaje niemiecki producent, w pełni cyfrowy kokpit bezemisyjnego SUV-a ma przejrzystą strukturę. Do sterowania posłużą głównie dotykowe panele i asystent głosowy. We wnętrzu należy spodziewać się podobnych rozwiązań jak w ID.3, czyli dużego, centralnego wyświetlacza, a także wirtualnego kokpitu, który posłuży do przedstawienia najważniejszych informacji dotyczących jazdy.

Polecamy również:

źródło: materiały prasowe