Volkswagen przyspiesza z samochodami elektrycznymi

Niemiecki koncern motoryzacyjny chce zostać liderem elektromobilności. W związku z tym, podjęto decyzję o przyspieszeniu elektrycznej ofensywy.

1,5 miliona samochodów elektrycznych w ciągu najbliższych lat

Volkswagen przedstawił najnowsze plany związane z transformacją oferty, która w znacznie większym stopniu ma być oparta o auta napędzane wyłącznie silnikami elektrycznymi. Bez obaw, producent nie rezygnuje z samochodów spalinowych, aczkolwiek rola elektryków w sprzedaży będzie coraz większa.

Firma spore nadzieje pokłada w modelu ID.3, który został zaprezentowany we wrześniu i już latem 2020 roku pierwsze egzemplarze pojawią się na europejskich drogach. W dniu światowej premiery Volkswagen podkreślał, że mamy do czynienia z samochodem przełomowym, który zapowiada nadchodzące zmiany. Producent stwierdził wówczas, że ID.3 może okazać się równie ważnym projektem, jak Garbus czy Golf.

ID.3 to przedstawiciel zupełnie nowej elektrycznej rodziny Volkswagena. Zależnie od wersji, oferuje on zasięg od 330 do 550 kilometrów (WLTP). Podstawowa wersja modelu kosztuje mniej niż 30 000 euro, co powinno przełożyć się na wysokie zainteresowanie. Warto tutaj dodać, że do tej pory ponad 37 000 klientów zarezerwowało ID.3 i wpłaciło zaliczkę. W planach jest również wprowadzenie elektrycznego kombi ID. SPACE VIZZION.

Jak już wspomniałem, producent chce zostać liderem elektromobilności. W tym celu, oprócz wprowadzania na rynek nowych samochodów, firma zainwestuje 33 mld euro w te wysiłki w całej grupie, w tym 11 mld euro w samą markę Volkswagen. Zaktualizowane plany zakładają osiągnięcie miliona samochodów elektrycznych do 2023 roku. Z kolei wynik na poziomie 1,5 mln wyprodukowanych elektryków ma zostać osiągnięty dwa lata później.

Wydajna fabryka i stacje ładowania

Fabryka w Zwickau, nastawiona na produkcję m.in. ID.3, ma w 2021 roku osiągnąć wydajność na poziomie 330 tys. pojazdów. Dzięki temu, stanie się największą i najbardziej wydajną fabryką samochodów elektrycznych w Europie.

Elektryczna ofensywa to również inwestycje w szereg innych obszarów strategicznych. Wraz ze swoją nowo utworzoną spółką zależną Elli, Volkswagen kontynuuje rozwój infrastruktury ładowania. Ponadto, we współpracy z dealerami, firma instaluje również własne stacje ładowania. Do 2025 roku w salonach dealerskich i zakładach na terenie Europy ma powstać 36 tys. punktów ładowania.

źródło: Volkswagen