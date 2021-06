Ten producent na poważnie wziął się za tablety – właśnie wypuścił nowy za ~500 złotych

Segment tabletów wciąż żyje, aczkolwiek nie rozwija się już tak prężnie, jak w przeszłości. Szczególnie budżetowych propozycji jest mało – największe marki niemal całkowicie odpuściły sobie tego typu urządzenia, bo wśród nowych można wymienić co najwyżej Galaxy Tab A7 Lite. Z odsieczą przychodzi Blackview Tab 10, którego premiery nie spodziewaliśmy się w najbliższym czasie, ponieważ producent dopiero co wprowadził na rynek Blackview Tab 9!

Specyfikacja Blackview Tab 10

To naprawdę super, że nawet tanie modele wyglądają tak samo dobrze, jak dużo droższe propozycje konkurencji. Spójrzcie na załączoną poniżej grafikę – powiedzielibyście, że ten sprzęt kosztuje ~500 złotych? Prawdopodobnie nie. Takie urządzenie aż miło wziąć do ręki.

źródło: Blackview

Specyfikacja Blackview Tab 10 jest całkiem niezła, choć z uwagi na bardzo przystępną cenę, producent miał ograniczone pole do manewru, co (zapewne) przełożyło się na zastosowanie dość przeciętnego procesora MediaTek Helio P22T. Jednocześnie towarzyszy mu jednak 4 GB RAM i Android 11, więc ogólnie powinien działać przynajmniej przyzwoicie, bo demonem szybkości mimo wszystko raczej nie będzie.

Urządzenie oferuje też 64 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 128 GB. Sprzęt zasila akumulator o pojemności 7480 mAh, który ma wystarczyć na do 7,5 godziny przeglądania sieci, do 6 godzin oglądania wideo, do 5,5 godziny grania lub na 25 godzin rozmów, ponieważ specyfikacja Blackview Tab 10 obejmuje również dwa sloty na karty nano SIM (z obsługą łączności 4G LTE).





źródło: Blackview

Warto by było też wspomnieć o wyświetlaczu. Oprócz tego, że otaczają go symetryczne ramki, charakteryzuje się przekątną 10,1 cala i rozdzielczością 1920×1080 pikseli (proporcje 16:10). Trzeba również zauważyć, że całość jest całkiem cienka, bo ma grubość zaledwie 8,8 mm. Producent nie podaje natomiast, ile urządzenie waży, ale wspomina jeszcze, że ma aparat o rozdzielczości 13 Mpix na tyle (z diodą doświetlającą) i 8 Mpix na przodzie.

Cena Blackview Tab 10 i promocja na start

Regularna cena Blackview Tab 10 została ustalona na 199,99 dolarów, co jest równowartością ~730 złotych. Do 11 czerwca 2021 roku można go jednak kupić za 139,99 dolarów (~520 złotych), m.in. w oficjalnym sklepie marki Blackview na platformie AliExpress. Następnie, od 12 czerwca do 20 czerwca, będzie sprzedawany za 149,99 dolarów (~550 złotych). Później cena wróci do bazowego poziomu.